TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan kamu işçisine zam açıklaması

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Atalay, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmeyi seçimden önce imzalamak istediklerini söyledi.

Türk-İş Başkanı Atalay, 'Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız'ifadesini kullandı.