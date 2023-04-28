Amasya'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hüseyin Kodak ile annesi Meryem Kodak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan annesi Meryem (81) ve kız kardeşi Neslihan Kodak (37) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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