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Depremlerin ardından sigortalı konut sayısı 800 bin arttı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Zorunlu Deprem Sigortası bulunan konut sayısı 11 milyon 759 bin adedi aşarken, sigortalılık oranı yüzde 54'ten yüzde 58,7'ye yükseldi- Sigortalılık oranının en yüksek olduğu illerin başında yüzde 91,9 ile Bolu gelirken, megakent İstanbul'da her 3 konuttan birinin sigortası bulunmuyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2023 12:46, Son Güncelleme : 28 Nisan 2023 12:47
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Depremlerin ardından sigortalı konut sayısı 800 bin arttı

- Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Zorunlu Deprem Sigortası bulunan konut sayısı 800 bine yakın arttı.

AA muhabirinin Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) verilerinden derlediği bilgilere göre, depremlerin yaşandığı tarihte 10 milyon 960 bin 389 olan deprem sigortalı konut sayısı, aradan geçen 80 günlük sürede 11 milyon 749 bin 861'e ulaştı.

Söz konusu sürede sisteme dahil olan poliçe sayısı yaklaşık 800 bin arttı. Ülke genelinde yer alan 20 milyon 32 bin adet konut arasında Zorunlu Deprem Sigortası bulunanların oranı yüzde 54'ten yüzde 58,7'ye yükseldi. Üretilen prim tutarı da 3 trilyon 480 milyar 364 bin TL oldu.

Sigortalılık oranında başı, yüzde 67 ile Marmara Bölgesi çekerken, Marmara'yı, yüzde 59,2 ile Ege, yüzde 56,8 ile Doğu Anadolu ve yüzde 54 ile İç Anadolu Bölgesi izliyor.

Akdeniz'deki konutların yüzde 53,5'inin, Güneydoğu Anadolu'dakilerin yüzde 52,8'inin, Karadeniz Bölgesi'ndekilerin ise yüzde 48,8'inin deprem sigortası bulunuyor.

- En yüksek sigortalılık oranı Bolu'da

Konutların en yüksek oranda deprem sigortalı olduğu illerin başında yüzde 91,9 ile Bolu geliyor. Bolu'yu, yüzde 90,8 ile Düzce takip ediyor.

Sigortalılık oranının en yüksek olduğu ilk 10'daki diğer iller yüzde 87,7 ile Yalova, yüzde 85,5 ile Tekirdağ, yüzde 83,8 ile Muğla, yüzde 83,7 ile Bingöl, yüzde 83,4 ile Sakarya, yüzde 76,5 ile Van, yüzde 72,8 ile Ardahan ve yüzde 71,4 ile Kocaeli olarak belirlendi.

- İstanbul'da her 3 konuttan biri sigortasız

Türkiye'nin en fazla nüfusuna sahip olan İstanbul'daki her 3 konuttan birinin sigortası bulunmuyor. Megakentteki 4 milyon 153 bin konuttan yüzde 65,4'ünün (2 milyon 715 bin 208) deprem sigortası olurken, bu oran, Ankara'da yüzde 58,1 ve İzmir'de yüzde 63 olarak kayıtlara geçti.

Sigortalılık oranının en düşük olduğu kentlerin başında yüzde 28,5 ile Hakkari geliyor. Hakkari'yi, yüzde 34,1 ile Gümüşhane izliyor. Söz konusu oran, Bayburt'ta yüzde 36,2, Diyarbakır'da yüzde 37,3, Kütahya ve Kırıkkale'de yüzde 38, Tokat ve Isparta'da yüzde 38,7, Rize'de yüzde 38,9 ve Muş'ta yüzde 39,2 oldu.

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