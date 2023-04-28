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'Türkiye, nükleer enerjide yeni santrallerini de yapacak'

"Nükleer güç olmak, nükleer enerjiye sahip olmak sürdürülebilir bir ülke inşa etmek için çok önemli. İlk nükleer güç santraline yakıt yüklemesiyle birlikte artık Türkiye'yi bir nükleer enerji üreticisi ülke konumuna getirdik"- "Yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye, nükleer enerjide yeni santrallerini de yapacak, yenilenebilir enerjide kabiliyetlerini daha da artıracak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2023 15:02, Son Güncelleme : 28 Nisan 2023 15:05
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'Türkiye, nükleer enerjide yeni santrallerini de yapacak'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk nükleer yakıtın getirilmesine ilişkin, "Nükleer güç olmak, nükleer enerjiye sahip olmak sürdürülebilir bir ülke inşa etmek için çok önemli. İlk nükleer güç santraline yakıt yüklemesiyle birlikte artık Türkiye'yi bir nükleer enerji üreticisi ülke konumuna getirdik." dedi.

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, ikinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Etkinliğin açılış seremonisine katılan Varank, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan ve kısa süre önce temeli atılan Togg Teknoloji Kampüsü'ndeki SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu kampüs sayesinde hem otomotiv endüstrisine batarya üreteceklerini hem de bunun teknolojisini de kendilerinin geliştireceklerini dile getiren Varank, "Bu teknolojiyi ve üreteceğimiz bataryaları hem Avrupa'ya hem de bölgemize pazarlayabileceğiz ve burada geliştirdiğimiz kabiliyetler Türkiye'yi farklı bir boyuta taşıyacak." diye konuştu.

Artık otomotivde sadece bataryanın konuşulmadığını, aynı zamanda yenilenebilir enerjinin depolanmasıyla ilgili olarak depolama çözümlerinin geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Varank, "SIRO batarya fabrikası bu işlerde de öncülük etmiş olacak." açıklamasında bulundu.

- "Türkiye'yi nükleer enerji üreticisi bir ülke konumuna getirdik"

Bakan Varank, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilk nükleer yakıtın getirilmesine ilişkin, "Adnan Menderes'in hayalini gerçekleştirdiniz. 68 yıllık bir serüven. Akkuyu ile ilgili neler söyleyeceksiniz?" şeklindeki soru üzerine, şu açıklamalarda bulundu:

"Dünyanın geleceğini şekillendirmek artık teknolojik bağımsızlığın yanında aynı zamanda enerjide bağımsızlıktan geçiyor. Biz Türkiye olarak biliyorsunuz enerjideki hamlelerimizi birer birer atıyoruz. Türkiye'nin kurulu gücünü artırdık, yenilenebilir enerjide kapasitemizi yukarı çıkardık. İşte muhalefetin bir türlü inanmadığı Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazı kara ile buluşturduk. Vatandaşlarımız bu ay gaz faturası ödemeyecek. Bir yıl boyunca mutfaklarda ve ısıtmada kullandıkları 25 metreküpe kadar olan doğal gazı ödemeyecekler. Nükleer güç olmak, nükleer enerjiye sahip olmak sürdürülebilir bir ülke inşa etmek için çok önemli. İlk nükleer güç santraline yakıt yüklemesiyle birlikte artık Türkiye'yi bir nükleer enerji üreticisi ülke konumuna getirdik."

Varank, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı konuşmaya işaret ederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu işte nasıl kararlı durduğunu, '5 yılda bu iş biter' dediğinde bunun zor ve çok iddialı bir hedef olduğunu ama dün hakkını teslim ederek bunu nasıl başardığımızı kameraların karşısında söyledi. Biz 21 yıldır bir şeyleri yapmanın, taş üstüne taş koymanın, üretmenin, hizmetleri vatandaşlarımız ile buluşturmanın derdinde olduk. Yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik, verdiğimiz sözleri yerine getirmek için de büyük gayret sarf ettik. Ama bize inanmayanlar, bizimle dalga geçenler, bize hakaret edenler her zaman eleştirdiler. Biz bu eleştirilere aldırmıyoruz. Yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye, nükleer enerjide yeni santrallerini de yapacak, yenilenebilir enerjide kabiliyetlerini daha da artıracak."

- "Cumhurbaşkanımız uzaya gidecek Türk yolcularının isimlerini yarın paylaşacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, füzyon teknolojisinde bilim insanlarının şu anda çalışmalar başlattığını belirterek, dün hidrojen üretimiyle ilgili önemli bir imza attıklarını, önceki gün de TÜBİTAK'ın yeni Çip Üretim Tesisi'nin tanıtımını gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için çalışmalarını yaptıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizimle yarışamayanlar işte hep laf attılar. Şimdi yavaş yavaş akılları başlarına gelmiş. Uzaydan bahsetmeye başladılar. Şunu da samimiyet söylemek istiyorum: Biz Milli Uzay Programını ilan ettiğimizde, 'millet aç aç, uzayda ne işimiz var' diyenler, şimdi 'uzayda çalışma yapacağız' diye kamuoyunun karşısına çıkıyor. Biz hiçbir zaman milletimizi aldatmadık, iki yüzlü olmadık. Yarın sayın Cumhurbaşkanımız uzaya gidecek Türk yolcularının isimlerini tüm Türkiye ile paylaşacak, onları Türkiye'ye tanıtacak. Hedeflerimize kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz."

Bakan Varank, TEKNOFEST'de, teknolojinin en yoğun ve coşkuyla yaşandığı bir yerde olduklarını kaydederek, "Bir milyon gencin kabiliyetlerini sergilemek için yarışmalara başvurduğu muazzam bir etkinlikteyiz. Biz tüm Türkiye'yi TEKNOFEST'e davet ediyoruz. 'Gelin TEKNOFEST coşkusunu hep beraber yaşayalım' diyoruz." açıklamalarında bulundu.

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