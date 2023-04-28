Bakan Akar: Uçağımız Sudan'da havaalanına inerken silah atışı oldu

Akar, Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi sırasında, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçağa ateş açılmasına ilişkin soruyu yanıtladı.

Sudan'da gruplar arasında çıkan çatışmaların ardından ülkedeki Türk vatandaşlarının güvenli şekilde tahliyesi için Dışişleri Bakanlığı ile koordineli şekilde çalışmaların sürdüğünü aktaran Akar, "Vatandaşlarımızın tahliyesine yönelik planlama kapsamında Hartum'un kuzeyindeki Wadi Sayidna Havaalanı'na C-130 tipi uçaklarımızdan biri indi. İkinci uçağımızın inişi sırasında hafif silah atışı oldu. Buna rağmen uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Herhangi bir yaralı veya personel zayiatımız söz konusu değil. Uçakta oluşan hasarı ekibimiz inceliyor. Duruma göre, ekiplerin vereceği rapora göre ilave lojistik destek sağlama yönündeki kararımızı vereceğiz." açıklamalarında bulundu.

Port Sudan'a giden uçaklara ilişkin de bilgi veren Akar, "Bir uçağımız oradan vatandaşlarımızı alarak döndü. Diğer A400M uçağımız oradaki vatandaşlarımızın tahliyesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah kazasız belasız oradan ayrılacak." diye konuştu.

- "Emniyetli şekilde tahliyeleri için çalışmalarımız sürüyor"

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Akar, "Bizim amacımız kazasız belasız vatandaşlarımızın emniyetli bir şekilde ülkemize tahliyesi. Bu konuda çalışmalarımızı ilgili birimlerle sürdürüyoruz, onlar da oradaki askeri, sivil söz sahibi kişilerle görüşmelerini sürdürüyor. Uçaklarımızın, vatandaşlarımızın emniyetli şekilde tahliyesi için çalışmalarımız devam ediyor. Süreci yakından takip ediyoruz." dedi.

Uçaktaki hasarın büyük olup olmadığı yönelik soru üzerine Akar, "İlk bilgilere göre büyük bir hasar olduğunu değerlendirmiyoruz. Buradan göndereceğimiz ekipler tarafından orada onarabileceğimizi değerlendiriyoruz. Kesin durum, gelen raporla açıklığa kavuşacak." dedi.