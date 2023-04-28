Bakan Akar: Uçağımız Sudan'da havaalanına inerken silah atışı oldu

Bakanlıktan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na ilişkin 'sinyalizasyon' açıklaması
Bakanlıktan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na ilişkin 'sinyalizasyon' açıklaması
Günde 13 TL 'den Başlayan Fiyatlarla, Hemen Kaskonuzu Yaptırın!
Günde 13 TL 'den Başlayan Fiyatlarla, Hemen Kaskonuzu Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
MSB'nin 1115 sürekli işçi alımına ilişkin sınav sonuçları belli oldu
MSB'nin 1115 sürekli işçi alımına ilişkin sınav sonuçları belli oldu
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Bakan Kurum 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvuru sayısını açıkladı
Bakan Kurum 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvuru sayısını açıkladı
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan kamu işçisine zam açıklaması
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan kamu işçisine zam açıklaması
İstanbul'un seçmen sayısı 777 bin 428 kişi arttı
İstanbul'un seçmen sayısı 777 bin 428 kişi arttı
Araç muayenesinde e-rapor dönemi başlıyor
Araç muayenesinde e-rapor dönemi başlıyor
'Sözleşmeli 81 bin 108 sağlık personelinin kadroya geçişi tamamlandı'
'Sözleşmeli 81 bin 108 sağlık personelinin kadroya geçişi tamamlandı'
Benzine indirim bekleniyor
Benzine indirim bekleniyor
Başkent'te KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 5 gözaltı kararı
Başkent'te KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 5 gözaltı kararı
Memura 'büyükşehir' maaşı: Hayat pahalılığına karşı ilave destek
Memura 'büyükşehir' maaşı: Hayat pahalılığına karşı ilave destek
İzmir'de lüks sitede yangın: Bir blok tamamen yandı
İzmir'de lüks sitede yangın: Bir blok tamamen yandı
Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücrete temmuzda zam yapılacak mı?
Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücrete temmuzda zam yapılacak mı?
Sipariş hakkı kazananlar 30 Nisan'da Togg'a kavuşacak
Sipariş hakkı kazananlar 30 Nisan'da Togg'a kavuşacak
Türkiye'nin en uzun 4. köprüsü yarın hizmete girecek
Türkiye'nin en uzun 4. köprüsü yarın hizmete girecek
BDDK'dan yerli elektrikli araç kredi limitlerine yeni düzenleme
BDDK'dan yerli elektrikli araç kredi limitlerine yeni düzenleme
Bakan Bilgin'den Bağ-Kur'luların emeklilik şartlarıyla ilgili açıklama
Bakan Bilgin'den Bağ-Kur'luların emeklilik şartlarıyla ilgili açıklama
Öğrencilerin zamma isyan ettiği Üniversiteden açıklama
Öğrencilerin zamma isyan ettiği Üniversiteden açıklama
Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'deki konuşma sıraları belirlendi
Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'deki konuşma sıraları belirlendi
ESK, piyasaya müdahale etmek için 'besi çiftliği' kuracak
ESK, piyasaya müdahale etmek için 'besi çiftliği' kuracak
Erdoğan: Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır
Erdoğan: Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır
Diyarbakır'daki operasyonda gözaltına alınan dört gazeteci tutuklandı
Diyarbakır'daki operasyonda gözaltına alınan dört gazeteci tutuklandı
Deprem Komisyonu Raporu açıklandı: 165 ciddi tespit yapıldı
Deprem Komisyonu Raporu açıklandı: 165 ciddi tespit yapıldı
Seçmen sayısının en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler
Seçmen sayısının en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler
23 Nisan etkinliklerinde erkek öğrenciye oryantal dansa tepki
23 Nisan etkinliklerinde erkek öğrenciye oryantal dansa tepki
MEB uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerini yaygınlaştırıyor
MEB uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerini yaygınlaştırıyor
Sağlık Bakanı Koca, Erdoğan'ın sağlık durumunu açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Erdoğan'ın sağlık durumunu açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Afetzede eczacıların nakil hakkına acil çözüm bekleniyor
Afetzede eczacıların nakil hakkına acil çözüm bekleniyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Akar: Uçağımız Sudan'da havaalanına inerken silah atışı oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çatışmaların yaşandığı Sudan'dan Türk vatandaşlarının askeri uçaklarla tahliyesine ilişkin, "Wadi Sayidna Havaalanı'na ikinci uçağımızın inişi sırasında hafif silah atışı oldu. Herhangi bir yaralı veya personel zayiatımız söz konusu değil. Uçakta oluşan hasarı ekibimiz inceliyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2023 15:34, Son Güncelleme : 28 Nisan 2023 15:35
Yazdır
Bakan Akar: Uçağımız Sudan'da havaalanına inerken silah atışı oldu

Akar, Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi sırasında, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçağa ateş açılmasına ilişkin soruyu yanıtladı.

Sudan'da gruplar arasında çıkan çatışmaların ardından ülkedeki Türk vatandaşlarının güvenli şekilde tahliyesi için Dışişleri Bakanlığı ile koordineli şekilde çalışmaların sürdüğünü aktaran Akar, "Vatandaşlarımızın tahliyesine yönelik planlama kapsamında Hartum'un kuzeyindeki Wadi Sayidna Havaalanı'na C-130 tipi uçaklarımızdan biri indi. İkinci uçağımızın inişi sırasında hafif silah atışı oldu. Buna rağmen uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Herhangi bir yaralı veya personel zayiatımız söz konusu değil. Uçakta oluşan hasarı ekibimiz inceliyor. Duruma göre, ekiplerin vereceği rapora göre ilave lojistik destek sağlama yönündeki kararımızı vereceğiz." açıklamalarında bulundu.

Port Sudan'a giden uçaklara ilişkin de bilgi veren Akar, "Bir uçağımız oradan vatandaşlarımızı alarak döndü. Diğer A400M uçağımız oradaki vatandaşlarımızın tahliyesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah kazasız belasız oradan ayrılacak." diye konuştu.

- "Emniyetli şekilde tahliyeleri için çalışmalarımız sürüyor"

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Akar, "Bizim amacımız kazasız belasız vatandaşlarımızın emniyetli bir şekilde ülkemize tahliyesi. Bu konuda çalışmalarımızı ilgili birimlerle sürdürüyoruz, onlar da oradaki askeri, sivil söz sahibi kişilerle görüşmelerini sürdürüyor. Uçaklarımızın, vatandaşlarımızın emniyetli şekilde tahliyesi için çalışmalarımız devam ediyor. Süreci yakından takip ediyoruz." dedi.

Uçaktaki hasarın büyük olup olmadığı yönelik soru üzerine Akar, "İlk bilgilere göre büyük bir hasar olduğunu değerlendirmiyoruz. Buradan göndereceğimiz ekipler tarafından orada onarabileceğimizi değerlendiriyoruz. Kesin durum, gelen raporla açıklığa kavuşacak." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber