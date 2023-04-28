Emek ve Özgürlük İttifakı, Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, 14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini belirtti.

İlk kez isim telaffuz eden Sancar, "Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor" dedi.

Aralarında HDP'nin de yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı da "Cumhurbaşkanı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye çağırıyoruz" açıklaması yaptı.

Sancar, ""Bir tarafta rejimi kalıcı hale getirmek isteyen Cumhur İttifakı'nın adayı var. Diğer tarafta rejimi değiştirme sözü veren Kılıçdaroğlu var. Tek adam rejimini sonlandırma konusunda Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik." dedi.

Sancar, "Tercihimizi somutlaştırmak gerekiyordu" diyerek, seçmene de mesaj gönderdi.

"Gerçi aday çıkarmama tercihimizi kamuoyuyla paylaştığımızda bu yönde işaretler vermiştik. Şu aşamada tercihimizi somutlaştırmak gerekiyor. Seçmen ve kamuoyunun beklentisi bu yönde. Rejime son vereceği sözünü veren ve bu programla aday olan Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor. O nedenle ismi açıkça telaffuz etme gereği vardır."

Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan destekleme kararı

Sancar'ın bu açıklamalarının hemen sonrasında, HDP, TİP ve Yeşil Sol Parti'nin başını çektiği Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan da açıklama yapıldı.

"Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz" denilen açıklamada, "Bu tarihi seçimde; Türkiye halklarını bir kez daha milletvekilliği seçimlerinde Emek ve Özgürlük İttifakı'na, Cumhurbaşkanı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.