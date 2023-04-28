CİMER'i geçen yıl 6 milyon kişi kullandı

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet ve millet arasındaki iletişime verdiği önemin sonucunda ortaya çıkan, dünyanın en büyük halkla ilişkiler platformu CİMER'i geçen yıl 6 milyon vatandaşın kullandığını belirtti.

Fahrettin Altun, "CİMER ile başta dijital dünyanın en önemli aktörü olan gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızı ortak yönetime daha fazla dahil etmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.