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Ünlü futbolcuları dolandıran banka müdürü: Parayı döndüremedim

Bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi Şubesi'nde 'özel kapalı fon' sistemiyle aralarında ünlü futbolcu ve teknik direktörlerin bulunduğu mağdurların dolandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, tutuklanan banka müdürü Seçil E.'nin ifadesinde "borsada kaybettiği parayı telafi etmek için böyle bir yönteme başvurduğunu ancak bir süre sonra parayı döndüremeyince olayın ortaya çıktığını" söylediği öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Nisan 2023 16:58, Son Güncelleme : 28 Nisan 2023 17:01
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Ünlü futbolcuları dolandıran banka müdürü: Parayı döndüremedim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da mağdurları arasında bulunduğu çok sayıda insanın dolandırıldığı iddiasıyla "Bankacılık zimmeti" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklanan 46 yaşındaki banka şube müdürü Seçil E.'nin mağdurlardan "özel bir fon olduğunu, kar getirdiğini" söyleyerek milyonlarca dolar aldığı iddia edildi.

Seçil E.'nin ifadesinde, kimden ne kadar para aldığını sağlıklı biçimde hatırlamadığını belirterek bir süre sonra parayı döndüremediğini, borsada da para kaybettiğini söylediği öğrenildi. Uzun yıllar şube müdürü olarak görev yapan Seçil E. hakkında bankanın kendi içindeki teftiş sonrasında ihbarda bulunduğu da öğrenilirken, şüpheli müdürün 2020'den sonra ise müşterilerden aldığı paraları zimmetine geçirdiği iddia edildi.

MAĞDURLAR TEK TEK İFADE VERİYOR

Soruşturma kapsamında bugüne kadar Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, milli futbolcu Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak ile tercüman Musa Mert Çetin ile bazı iş adamları savcılığa gelerek ifade verdi.

Teknik adam Selçuk İnan'ın 26 Nisan'da verdiği ifadesinde, banka müdürü Seçil E tarafından bankanın kurumsal fonu olduğu, bu fona yatırılması durumunda kar payı alacağının ifade edildiği, bunun üzerine şüpheliye parçalar halinde yaklaşık 4 milyon dolar verdiğini, bu paranın sadece yaklaşık 1.5 milyon dolarını geri alamadığını, bankanın iki tepe yöneticisinden şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi.

Emrah Çolak'ın ise 3 milyon 212 bin doları tek seferde, şüpheli banka müdürünün odasında teslim ettiğini söyledi. Çolak da şüpheli ile birlikte iki banka üst düzey ismini vererek parasının zimmete geçirildiğini ve şüphelilerin tutuklanmasını talep etti.

Selçuk İnan ve Emrah Çolak'ın avukatı Rezan Epözdemir de "ödemelerin tamamının banka içerisinde ve şube müdürünün odasında gerçekleştirildiği, tutuklanan banka müdürü tarafından müvekkillerine ıslak imzalı belgeler verildiğini, bankanın kurumsal fonu olduğu söylenerek ve bu fonun bankanın iki yöneticisi tarafından yönetildiği söylenerek para tahsil edildiğini ifade ederek suçun bankacılık zimmet suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, BDDK'ya da başvurduklarını" açıklamasında bulunmuştu.

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