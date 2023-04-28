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İçişleri Bakanı Soylu: Dağdakileri ve şehirdekileri yakaladık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kayyumu kaldıracağız' açıklamasını eleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 484 terör örgütü üyesinin işe girdiğini söyleyen Bakan Soylu, "484 PKK ve KCK'lıyı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aldılar. Dağdan geleni, dağdan gelenin kardeşini, oğlunu sözde değer ailesi diyorlar. Dağdakileri yakaladık, şehirdekileri yakaladık. Belediyeden atmak zorunda kaldılar. Çıkarmak zorunda kaldılar, yalancının mumu yatsıya kadar yanar"

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2023 17:17, Son Güncelleme : 28 Nisan 2023 17:17
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İçişleri Bakanı Soylu: Dağdakileri ve şehirdekileri yakaladık

Seçim çalışmalarına İstanbul'daki bölgesinde devam eden İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa 500 Evler Caddesinde gerçekleşen programda vatandaşlara hitap etti. Bakan Soylu'ya Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, milletvekili adayları ile partililer eşlik etti.

"Çocukları dağa çıkaranlara görev verecek"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kayyumları kaldıracağız çıkışını eleştiren Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu diyor ki? 'Kayyumu kaldıracağız' Bu ne demektir biliyor musunuz? Çocukları dağa çıkaranlara görev verecek. Parayı daha veren belediyelere görev verecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini karıştıranlara görev verecek. Kılıçdaroğlu bununla mı kalıyor? Diyorlar ki 15 Temmuz'u yapanları devletin başına getireceğiz. Onlardan devlet arındı mı? FETÖ' den devlet arındı mı? Şimdi onları tekrar geri getirecekler. Ben hiçbir şey tanımıyorum, onları getireceğim çünkü Amerika'ya söz verdi" dedi.

"Dağdakileri yakaladık, şehirdekileri yakaladık"

İstanbul Büyükşehir Belediyesine terör örgütü üyelerinin girdiğini söyleyen Bakan Soylu, "4 yıldır İstanbul'a boşa kürek çektiriyorlar, zaman kaybettiriyorlar. Bana kızdılar, sen diyorsun ki İstanbul'da, PKK ile anlaştılar. 484 PKK ve KCK'lıyı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aldılar. Dağdan geleni, dağdan gelenin kardeşini, oğlunu sözde değer ailesi diyorlar. Aynen bizim şehit ailemiz gibi. Belediyelere kayyum atadığımız için oraya veremiyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne veriyorlar. Dağdakileri yakaladık, şehirdekileri yakaladık. Belediyeden atmak zorunda kaldılar. Çıkarmak zorunda kaldılar, yalancının mumu yatsıya kadar yanar" şeklinde konuştu.

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