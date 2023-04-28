Satem Mobil Sağlık Merkezi, Yapay Zeka Destekli İleri Teknoloji Ürünü İş Sağlığı Otomasyonu ile İş Süreçlerinde Devrim Yaratıyor
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Satem Mobil Sağlık Merkezi, Yapay Zeka Destekli İleri Teknoloji Ürünü İş
Sağlığı Otomasyonu ile İş Süreçlerinde Devrim Yaratıyor
İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Eksiksiz, Hızlı ve Hatasız Çözümler Sunan
Satem Mobil Sağlık Merkezi'nin İş Sağlığı Otomasyonu ile Verimlilik Artıyor.
Arda Tunalıer ve Özer Yurdabayrak tarafından 2017 yılında İstanbul'da
kurulan Satem Mobil Sağlık Merkezi, tüm illerde Mobil
Sağlık Hizmetleri veren bir firma.
İş sağlığı ve güvenliği sektöründeki hızlı gelişmeler, alanında lider Satem
Mobil Sağlık Merkezi yazılım ekibi tarafından geliştirilen ileri teknoloji ürünü
İş Sağlığı Otomasyonu yazılımıyla bir üst seviyeye taşınıyor.
Bu otonom ve yapay zeka destekli yazılım, OSGB'lerin tüm iş yükünü kişilere
bağlı kalmaksızın yönetmeyi amaçlıyor ve çalışanların iş süreçlerini eksiksiz,
hızlı, hatasız ve profesyonel bir şekilde yerine getirmelerini sağlıyor.
Satem Mobil Sağlık Merkezi'nin İş Sağlığı Otomasyonu, firmaların teklif aşamasından
başlayarak sonuç teslim ve fatura tahsil aşamasına kadar tüm süreçlerini eksiksiz
ve hatasız takip edilmesini mümkün kılıyor. Böylece, personel değişikliği gibi
durumlarda kurumların etkilenmesi engelleniyor ve iş süreçlerinin hızlı ve hatasız
yürütülmesi sağlanıyor.
İş Sağlığı Otomasyonu'nun sunduğu üstün yetenekler şunları içermektedir:
" Teklif CRM
" Hasta Kayıt-Kabul Modülü
" Laboratuar Bilgi Yönetim Sistemi
" Laboratuar Cihaz Entegrasyon Modülü
" Dış Laboratuar Entegrasyon ve Yönetim Modülü
" Odyometri Modülü
" SFT Modülü
" Toplu Sonuç Sistemi
" İstatistik Modülü
" Gezici Mobil Sağlık Aracı Modülü
" Radyolog Bilgi Yönetim Sistemi
" Pacs Sistemi
" Web-Pacs Sistemi
" Mobil-Pacs Sistemi
" Radyolojik Cihaz Entegrasyon Modülü
" Teleradyoloji Modülü
" Web Sonuç Modülü
" E-Nabız entegrasyonu
Bu devrim niteliğindeki İş Sağlığı Otomasyonu yazılımı ile Satem Mobil Sağlık
Merkezi, iş sağlığı ve güvenliği alanında verimliliği artırarak sektörde yeni
bir dönem başlatıyor.
Bu yenilikçi uygulama sayesinde, işletmeler ve sağlık hizmeti sağlayıcılar, daha etkili ve profesyonel hizmetler sunarak çalışanların sağlığı ve güvenliği için önemli adımlar atacaklar.
Satem Mobil Sağlık Merkezi'nin Genel Koordinatörü Özer Yurdabayrak,
''Bu başarılı yazılımın, Satem Mobil Sağlık Merkezi'nin alanında uzman kadrosu
ve yenilikçi yaklaşımının bir ürünü olarak sektördeki diğer firmaların da dikkatini
çekmeyi başardığını. İş sağlığı ve güvenliği sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar,
Satem Mobil Sağlık Merkezi'nin başarılarını takip ederek kendi süreçlerinde
de benzer başarılara ulaşmak için çalışmalara başlamadıklarını söyledi. Ayrıca,
sağlık taraması yaptığımız firmalardaki iş güvenliği birimlerindeki doktor ve
sağlık görevlileri kullanım kolaylığı açısından yazılımı beğendi'' dedi.
Firmanın Genel Müdürü Arda Tunalıer yoğun bir çalışma sonucu saha ve
yazılım ekibinin ortak çalışmalarıyla üretilen yazılımın '' Satem SYS'nin, sektördeki
diğer şirketler ve kurumlar için de bir örnek teşkil ettiğini. Bu sayede, iş
sağlığı ve güvenliği konusundaki mevzuata uyum, süreç yönetimi ve hizmet kalitesinin
artırılması hedeflendiğini'' söyledi.
IT Ekibi ve Proje yöneticileri Okan Yücel ve Ersin Tezcan, yazılım
hakkında ''12 aya yayılan süreçte sahadan ve Satem Mobil Sağlık müşterilerinden
aldığımız geribildirimlerle yazılımın sadece süreci hızlandırmasını değil aynı
zamanda herkesin kullana bilecek şekilde basitleştirilmesini sağladıklarını,
söylediler.
Satem Mobil Sağlık Merkezi tarafından geliştirilen İş Sağlığı Otomasyonu, iş
sağlığı ve güvenliği sektöründe verimlilik ve hizmet kalitesini artırarak önemli
bir başarı hikayesine imza atıyor. Bu gelişme, sektördeki diğer firmalar için
de bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor ve iş sağlığı ve güvenliği alanında
daha iyi hizmetler sunulmasına katkıda bulunuyor.