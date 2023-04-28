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Akşener: Biz savaşa gitmiyoruz ki seçime gidiyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz savaşa gitmiyoruz ki. Biz seçime gidiyoruz. Kazanacağımız bir seçime gidiyoruz. Biz demokrasiyi tam ve kamil uygulayacak bir sistemi getirmek üzere milletimizle beraber yol yürüyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2023 18:54, Son Güncelleme : 28 Nisan 2023 19:05
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Akşener: Biz savaşa gitmiyoruz ki seçime gidiyoruz

Partisinin Pendik Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Akşener, seçim otobüsü üzerinden partililere seslendi.

Akşener, "Başbakan Meral" sloganı atanlara, "Öyle söylemekle olmuyor. Oy istiyorum oy." karşılığını verdi.

Seçimlerin yapılacağı 14 Mayıs'ın önemli bir gün olduğunu belirten Akşener, "Sizin iradenizle parlamenter sisteme geçeceğiz, tek adam düzenini bitireceğiz. Kayırmanın yerini liyakatin alacağı, yargı bağımsızlığının ortaya konulacağı, yargıcın; tarafsız, korkusuz, objektif, vicdanına göre karar vereceği, yandaş kavramının ortadan kalkacağı, istihdamın yaratılacağı bir düzen olacak." diye konuştu.

İsim vermeden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i eleştiren Akşener, "O arkadaşın bu dinozor merakı ne? Anlayamadım. Bir park yapmış, tam 16 milyar lira. İstanbul'da atanamadığı için ağlayan öğretmenler, KYK bursunu ödeyemediği için zor durumda olan gençler, işsiz çocuklarımız, tencere kaynatmakta zorlanan anneler var. Ama 16 milyar lira ile 3 kişinin zengin edildiği bir Türkiye var. Bu nasıl bir şey?" ifadelerini kullandı.

Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun büyükşehir belediye başkanı seçildikten sonra Ankara ve İstanbul'da önemli hizmetlere imza attıklarını söyledi.

Cumhur İttifakı'na yönelik eleştirileri sırasında kalabalık arasından tepki gösterenleri uyaran Akşener, "Biz savaşa gitmiyoruz ki. Biz seçime gidiyoruz. Kazanacağımız bir seçime gidiyoruz. Biz demokrasiyi tam ve kamil uygulayacak bir sistemi getirmek üzere milletimizle beraber yol yürüyoruz." dedi.

- "Bir oy Kemal'e ama bir oy da Meral'e, yani İYİ Parti'ye"

Liyakatin öne çıktığı, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün tam ve kamil uygulandığı, gençlerin "Artık bu ülkede yaşayamam, nefes alamıyorum." demediği bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceklerini kaydeden Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi yalnız şöyle bir şartım var. Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kılıçdaroğlu. Evet, bir oy Kemal'e vereceksiniz. 13. Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Bir oy Kemal'e ama bir oy da Meral'e, yani İYİ Parti'ye. Çünkü 'Başbakan Meral' diyorsunuz."

Akşener, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın tecrübesine derin saygısı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İki şeye çok şaşırdım. Bir tanesi, hadi İstiklal Marşı'nı okuyamadı anladık. Yaşlandı, olabilir. Amma velakin 14 Mayıs seçiminin bir işgalci güçle, bu biz oluyoruz, istiklal mücadelesi verenler arasında olduğunu söylüyor. Bu milletin başka partilere oy verenini sen işgalci güç olarak tanımlıyorsan eğer gerçekten yazıktır, gerçekten günahtır."

Ülkede hayat pahalılığı yaşandığını anlatan Akşener, "Geçen sene bir kurban 4 ile 5 bin lira arasıydı. Şimdi ise 12 ile 15 bin lira arası. Bu sene kimse kurban kesemeyecek. Ey Erdoğan, sen buna çare ol. Ama Kurban Bayramı öncesi biz kazanacağız inşallah ve 15 bin lirayı hesaplarınızda bulacaksınız. 100 bin öğretmen tayinini bir ay içinde yapacağız ve bütün köy okullarını yeniden açacağız." diye konuştu.

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