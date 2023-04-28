İstanbul'dan Anadolu'ya tersine göç: En çok göç alan iller
İstanbul'dan Anadolu'ya tersine göç: En çok göç alan iller
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İstanbul'dan Anadolu'ya tersine göç: En çok göç alan iller

Deprem sonrası İstanbul'daki göç hareketinin çıktıları paylaşıldı. Özel bir taşımacılık şirketinin kendi istatistiklerden yola çıkarak hazırladığı raporda deprem sonrası ilk 30 gün 2022'nin aynı dönemi ile karşılaştırıldı. Buna göre Orta ve Doğu Karadeniz şehirlerine taşınma taleplerinin arttığı kaydedilirken, en çok göç edilmek istenen il ise Samsun oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Nisan 2023 19:15, Son Güncelleme : 28 Nisan 2023 19:17
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İstanbul'dan Anadolu'ya tersine göç: En çok göç alan iller

Türkiye nüfusunun yüzde 20'sinin yaşadığı megakent İstanbul'un demografik yapısı değişiyor. Kiraların gittikçe yükselmesi, şehirde yaşamayı her geçen gün zorlaştırırken, 6 Şubat'ta deprem korkusuyla yeniden yüzleşen İstanbullular çareyi başka illere göç etmekte buldu.

Ağırlıklı olarak Orta ve Doğu Karadeniz şehirlerine göç eden İstanbulluların en çok taşınmak istediği şehir Samsun olurken, bunu Trakya ve İç Anadolu illeri takip ediyor.

Şubat ayında gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul'da tersine göç hareketi başladı. 1980'lerden bu yana yoğun göç alan ve Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sine ev sahipliği yapan İstanbul, artık göç veren il olarak konumlanıyor.

DEPREM SONRASI TAŞINMA TALEPLERİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM OLDU

Şirket tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bine yakın müşterisinin taşınma taleplerini inceleyerek bir rapor hazırlandı. Raporda, şubat ve mart 2023'teki talepler, 2022'nin aynı dönemiyle karşılaştırıldı.

Rapor kapsamında İstanbul çıkışlı taleplerin dört bölgede toplandığı gözlendi. Bu bölgelerin sırasıyla İç Anadolu, Karadeniz, Trakya ve Akdeniz olduğunu belirtildi.

Rapora göre Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Sakarya, Eskişehir, Kayseri ve Samsun gibi şehirlere geçen yıla göre yoğun bir şekilde göç edildi.

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