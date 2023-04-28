Afet bölgesine dönmek isteyenlere kolaylık sağlanacak
AFAD, afet bölgesi dışındaki illerde bulunup geri dönmek isteyen afetzede vatandaşların bulundukları illerde valilik ve kaymakamlıklara müracaat etmeleri durumunda geri dönüşleri için gerekli kolaylığın sağlanacağını duyurdu.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 28 Nisan 2023 23:21, Son Güncelleme : 28 Nisan 2023 23:21
AFAD'ın internet sitesinden memleketine geri dönmek isteyen depremzedeler için açıklama yapıldı.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Kahramanmaraş Pazarcık-Elbistan depremleri sonrası afet bölgesinden tahliye edilen depremzede vatandaşlarımızın geri dönüş konusunda yoğun taleplerinin olduğu görülmüştür.
Bu kapsamda, afet bölgesi dışındaki illerimizde bulunup geri dönmek isteyen afetzede vatandaşlarımızın bulundukları illerde valilik ve kaymakamlıklara müracaat etmeleri durumunda uygun vasıtalarla (karayolu, demiryolu, havayolu) ve yol masraf belgesi düzenlenerek geri dönüşleri hususunda gerekli imkan ve kolaylık sağlanacaktır."