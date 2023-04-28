Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapacak
Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Antalya, Trabzon ve Erzurum olmak üzere 8 sınav merkezinde 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü 'Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı' yapılacağını duyurdu.
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan duyuru;
Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre; Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında münhal bulunan kadrolara atama yapılmak üzere, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel planlaması esas alınarak; 25.03.2004 tarih ve 25413 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Antalya, Trabzon ve Erzurum olmak üzere 8 sınav merkezinde 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü ''Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'' yapılacaktır.
Bu doğrultuda; görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavıyla ilgili; sınava ilişkin unvanlar, sınav tarihi, saati, süresi ile yazılı sınav konularına ilişkin detaylar https://pgm.adalet.gov.tr internet adresimizden çok yakında duyurulacaktır.
Sınava katılacak olan adaylara başarılar dileriz.
Teşkilatımıza hayırlı olsun.