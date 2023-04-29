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Arnavutluk Başbakanı Rama, Erdoğan'ın Türkiye için olağanüstü bir iş yaptığını söyledi:

"Seçimlerdeki sonuçlardan bağımsız ve bu tartışmaya hiç girmek istemiyorum ancak benim düşünceme göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkesi için olağanüstü bir iş yaptı, Türkiye'yi çok değiştirdi"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2023 07:37, Son Güncelleme : 29 Nisan 2023 07:38
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Arnavutluk Başbakanı Rama, Erdoğan'ın Türkiye için olağanüstü bir iş yaptığını söyledi:

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesi için olağanüstü bir iş yaptığını vurguladı.

Yunanistan'daki Delphi Ekonomi Forumunda konuşan Rama, Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesinin Avrupa entegrasyon süreci, Yunanistan ilişkileri olmak üzere bölgesel ve diğer konulara değindi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesi için olağanüstü bir iş yaptığını vurgulayan Rama, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Seçimlerdeki sonuçlardan bağımsız ve bu tartışmaya hiç girmek istemiyorum ancak benim düşünceme göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkesi için olağanüstü bir iş yaptı, Türkiye'yi çok değiştirdi. Elbette ki tartışmalı bazı şeyler var, ancak tartışmadan önce şunu söylemeliyim ki özellikle AB'nin Türkiye'ye yönelik gösterdiği davranışı tartışmalıdır. Türkiye'ye '(AB'ye) Kabul edilmek için reform yapmalısınız' denildiği bir zamanda gerçekleşen şey bunun tam tersiydi; Türkiye acımasızca kapının ardında bırakıldı.

Ardından darbe girişimi, Erdoğan'ın kendini terk edilmiş hissettiği olağanüstü bir etkiye sahip çok çok kritik bir andı. Yani karmaşık bir şey. Ancak bir şey inkar edilemez, Erdoğan'la veya Erdoğan'sız Türkiye Avrupa'nın güvenliği için çok önemli. AB, Türkiye'yi gerçekten çok ciddiye almalı."

Arnavut Başbakanı Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dostu olduğunu da söyledi.

- "Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi"

Ülkesinin Yunanistan ile ilişkilerine de değinen Rama, bunu zirvede olarak nitelendirdi.

İki ülke arasında yakın çalışıldığına işaret eden Rama, "Yunanistan, çok önemli bir partner ve Avrupa Birliği ile müzakereler söz konusu olduğunda stratejik bir partner konumunda. Bizim için güçlü bir destekti. Aynı şekilde isim sorunu veya buna bağlantılı meselelerin çözümüyle Kuzey Makedonya'ya da güçlü bir destek verdi." diye konuştu.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog sürecine de değinen Rama, iki ülke arasındaki bu meselenin halen büyük bir mesele olduğunu, bu meselenin çözümüyle "çok kan ve çatışmadan" oluşan faslın sonsuza kadar kapanması anlamına geldiğine dikkati çekti.

Bu meseleyi çok önemli ve stratejik olarak nitelendiren Rama, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin şimdi olduğu kadar hiçbir zaman bu kadar iyi olmadığını söyledi.

Rama, "Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Karadağ olmak üzere NATO üyesi 3 ülkemiz var, ancak Arnavutluk'ta hiç Rus etkisi olmazken Karadağ ve Kuzey Makedonya rahatsız edici bir Rus etkisi bulunuyor. Öte yandan, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova var. Kosova aynı Arnavutluk gibi tamamıyla ABD ve BE ile aynı çizgide uyum içerisindedir, Rus etkisi yoktur, ancak Sırbistan ve Bosna'da çok Rus etkisi bulunmaktadır." diye konuştu.

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