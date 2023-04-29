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AK Parti'den İstanbul'da '2023'ten 2053'e Kutlu Yürüyüş Programı'

İl Başkanı Kabaktepe:- "Bu yürüyüşümüzde 1071'in çalışkanlığı var, 1453'ün azmi var, 1920'nin Kuvayımilliye ruhu var, 29 Ekim'in, Türkiye'nin, ülkemizin, insanımızın bağımsızlığa olan inancı var"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2023 07:52, Son Güncelleme : 29 Nisan 2023 07:39
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AK Parti'den İstanbul'da '2023'ten 2053'e Kutlu Yürüyüş Programı'

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 39 ilçede eş zamanlı olarak partililerin katılımıyla "2023'ten 2053'e Kutlu Yürüyüş Programı" düzenledi.

Bağcılar'daki yürüyüşe katılan İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti'nin 21 yılda gerçekleştirdiği icraatlara dikkati çekti.

AK Parti iktidarları döneminde özgürlüklerde, ekonomide, siyasette, kültürde, sanatta ve sporda birçok başarı elde edildiğini vurgulayan Kabaktepe, "Bugün burada gençlerimizin sesini daha çok duyuyoruz, onların heyecanını daha çok görüyoruz. Gençlerimizin Türkiye'nin yönetiminde ve siyasetinde bir özne haline gelmesi, söz sahibi olması, paydaş haline gelmesi noktasında da büyük gayretler gösterdik." diye konuştu.

Kabaktepe, TEKNOFEST'te yer alan yerli ve milli eserlere işaret ederek, Türkiye'de artık sadece gıda ürünleriyle değil her türlü teknolojik araçlarla da "Yerli Malı Haftası" yapacak hale gelindiğini söyledi.

- "85 milyon Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz"

Bu etkinliğin, 2053'e doğru giderken Türkiye'nin dünyada ilk 10 ülkeden biri haline gelme çabasını sembolize eden bir yürüyüş olduğunu belirten Kabaktepe, şöyle devam etti:

"85 milyonun kardeşliğinin, tüm Türkiye hep beraber oluşumuzun bir yürüyüşüdür. Türkiye Yüzyılı'na doğru bir yürüyüştür. Türkiye'nin büyümesine, Türkiye'nin yüzyılının kurulmasına karşı çıkanlar, hazmedemeyenler, bunu bir türlü kabullenemeyenler olabilir. Ama biz bugün Bağcılar Meydanı'ndan, İstanbul'un 39 ilçesinden sesleniyoruz: Kim ne diyorsa desin, kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın... Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye hak ettiği yeri, değeri alacak. Beraberliğimizi ve kardeşliğimizi bozmadan, 85 milyon Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz."

Sembolik olarak Cumhuriyet'in 100. yılından hareketle yürüdüklerini kaydeden Kabaktepe, "Bu yürüyüşümüzde 1071'in çalışkanlığı var, 1453'ün azmi var, 1920'nin Kuvayımilliye ruhu var, 29 Ekim'in, Türkiye'nin, ülkemizin, insanımızın bağımsızlığa olan inancı var. Bugünkü yürüyüşümüz, her zaman, tarihin her döneminde ve her noktasında bu milletin vurulacak zincirleri kendi kendine kırdığına dair ruhu da temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Kabaktepe ve beraberindekiler yürüyüş sırasında "2023'ten 2053'e Gençlik Yürüyüşü", "Aşkımız ebedi", "Bağcılar Türkiye Yüzyılı'na hazır", "En güzel yaşımda en güzel yerde" ve "Gençlik meydanda" yazılı pankartlar taşırken, ayrıca dev bir Türk bayrağı açıldı.

Yürüyüşe, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek ile partililer katıldı.

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