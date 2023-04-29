Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, ikinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Dünyanın en büyük havacılık festivali, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün TEKNOFEST'te olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 11.00'de TEKNOFEST'e katılacak. Erdoğan, ziyaretleri ve vatandaşlara hitabı sonrasında 15.00'teki İzmir mitingi için festivalden ayrılacak.

İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda vatandaşlara seslenecek