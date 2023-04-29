Akkuyu'dan sonra iki santral daha yolda: Nükleerde yeni adres Sinop ve Trakya

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olan Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) ilk yakıt getirilirken, Türkiye'nin nükleer enerjide elini daha da güçlendirecek çalışmalar başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Farklı bölgelerimizde inşa etmeyi planladığımız 2'nci ve 3'üncü nükleer santrallerimiz için de inşallah en kısa sürede harekete geçeceğiz" açıklamasının ardından yeni nükleer güç ünitelerine yer arayışları da hızlandı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ -