Kırklareli'nde kimya ve entegre atık tesisinde yangın çıktı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kimya ve entegre atık tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2023 09:25, Son Güncelleme : 29 Nisan 2023 09:46
Alınan bilgiye göre, Evrensekiz beldesindeki tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekipler yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce de bölgedeki çalışmaları takip ediyor.