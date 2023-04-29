Yeni Altay tankı seri üretim öncesi 6 bin soruya yanıt verecek

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edilen Yeni Altay tankının test sürecinde 6 bin gereksinimi karşılayıp karşılamadığına bakılıp 2024 ortasına kadar seri üretim hazırlıkları tamamlanacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde bu yıl yeniden İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST sürüyor.

Yeni Altay tankını testler için TSK'ye teslim eden BMC, geliştirme sürecinde kullandığı tankı festival kapsamında sergiliyor.

BMC Savunma Genel Müdürü Mehmet Karaaslan, AA muhabirine, eski prototipten yeni prototipe geçilmesine ve tanka "Yeni Altay" denilmesine neden olan iki unsur bulunduğunu söyledi.

Seri üretim ihalesi sonuçlandıktan sonra ilk planın 18 ay içinde seri üretim teslimatlarına başlamak olduğunu dile getiren Karaaslan, ama o gün öngörülmeyen özellikle ihracat lisanslarıyla ilgili yaşanan kısıtlar ve buna bağlı olarak tank üzerinde bu kısıtları aşmak için değişiklikler yapmak gerektiğini ifade etti.

İlk prototiplerin 2013-2014'te yapıldığını anımsatan Karaaslan, 10 yıllık süreçte TSK'nin başarıyla icra ettiği operasyonlarda edinilen deneyimler, muharebe sahasının değişen şartları, tankların üzerinde olması gereken yeni sistem ihtiyaçları ve yeni özelliklerin ikinci bir faktör olarak önlerine çıktığını belirtti.

Bu nedenlerle ciddi bir planlamayla ilk prototipler üzerinde önemli değişiklikler yapma ihtiyacının gündeme geldiğini vurgulayan Karaaslan, tankın üç ana unsuru olan hareket kabiliyeti, ateş gücü ve bekasını doğrudan etkileyen değişikliklere gittiklerini kaydetti.

Karaaslan, bekaya yönelik olarak koruma özelliklerinde aktif koruma sisteminin tanka entegre edilmesinin önemli bir geçiş olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Artık tankımızın sadece pasif ve reaktif değil, aktif korumayı da alan hibrit bir koruması var. Tank üzerinde, sahada yaşanan tecrübelere bağlı olarak koruma seviyesinde çok ciddi bir geliştirme yapmayı uygun gördük. Üzerindeki güç grubunu Kore ile yürüttüğümüz ortak bir çalışmayla değiştirdik, testlerini yaptık. Yaklaşık 1 yıllık bir test sürecini tamamladık. Orada da önemli değişiklikler oldu. Korumanın artması, aktif koruma sisteminin ilavesi, bunlara bağlı olarak tankın ağırlığının değişmesi dolayısıyla bunların hem süspansiyon hem de atış kontrolün stabilizasyonu, hedef takip vesaire gibi kritik unsurlarına etkisi, elektroniklerde de demode olma vesaire konularının hepsi bir araya gelince farklılaşmaya gittik. Tankın atış kontrol sisteminde ASELSAN'la çalıştık ve yepyeni bir atış kontrol sistemini tanka entegre ettik. Bunun yanında tankın beyni olan ve BMC'nin geliştirdiği araç kontrol sistemini tanka entegre ettik. Dolayısıyla bu tank o prototiplere baktığımız zaman yepyeni bir tank onun için de adına Yeni Altay diyoruz."

- Yeni Altay için 450 kişi çalışıyor

Tank projesinde Dönem-1'de, yani tasarım sürecinde çalışan ekibin gerek o günkü gerekse devam eden hissiyatının "bu bir milli, şirketler üstü bir proje" şeklinde olduğunu ve kendisi dahil ekibin projeyle tankın arkasından geldiğini anlatan Karaaslan, bu ekibi sektörde ve zırhlı araç tasarımında, alt sistem tasarımında ve geliştirilmesinde tecrübeli kişilerle daha da güçlü hale getirdiklerini söyledi. Karaaslan, bugün sadece tankla uğraşan yaklaşık 250'si mühendis, 450 kişilik bir ekibe sahip olduklarını bildirdi.

Türkiye için bu ekibin çok ciddi değer olduğunu dile getiren Karaaslan, "Zaten tankın üzerinde yaptığımız değişikliklere ve geliştirmelere baktığımız zaman sıfırdan bu işe başlayacak ekibin 3 yılda böyle bir işi yapmasının mümkün olmadığını değerlendiriyorum. Dolayısıyla bu anlamda çok iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

- Altay Tankı'nı ne bekliyor?

Tasarım döneminde tankın 2-2,5 yıl testlerden geçtiğine değinen Karaaslan, TSK tarafından yürütülecek test sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Tabii sıfırdan başlamadığımız için bu kadar uzun bir takvim öngörmüyoruz. Ancak bir tankı prototipini tamamladıktan sonra seri üretime hazır diyebilmeniz için yaklaşık 6 bin gereksinimi doğrulamanız gerekiyor. Süreler de bundan çok uzun. Tankın prototipi var, neden seri üretime geçilemiyor sorusunun yanıtı burada. Prototip hazır olduktan sonra da yapılacak ve maalesef yıl alan çalışmalar var. Tankı TSK'ye test için teslim etmekle aslında orada birlikte yürüteceğimiz bir test sürecini tarif ediyoruz. Evimizde, mutfakta da seri üretimin başlayabilmesi için bir seri üretime hazırlık süreci yaşamamız gerekiyor. Bu iki faaliyeti eş zamanlı yürütme hedefimiz var. Önümüzdeki sene ortalarında bu sürecin tamamlanacağını öngörüyoruz. Hem fabrikanın hem üretim hattının hazırlıkları, seri üretim ekibinin buna göre öğrenme içinde ilerlemesi, yapılanması, bir taraftan da TSK ile yürütülecek test sürecinin tamamlanması tüm bunları eş zamanlı bitirip en kısa zamanda Altay Tankı'mızın envantere ve Türk ordusunun hizmetine girmesini hedefliyoruz."

- İnsansız kule çalışmaları

BMC Savunma Genel Müdürü Mehmet Karaaslan, proje kapsamında insansız kuleli tanka geçiş için bir prototip geliştirilmesinin söz konusu olduğunu ve bu yönde de çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Dünyada birçok ülkenin bu konuda faaliyet yürüttüğüne işaret eden Karaaslan, özellikle havadan gelen tehditler, İHA'lar veya bu şekilde atak yapabilen anti-tank füzelerine karşı kuleler üzerinde alınması gereken tedbirlerle ilgili birçok çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti.

BMC Savunmanın da benzer çalışmalara hazırlandığını dile getiren Karaaslan, "Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Biz de birtakım ön hazırlıklarımızı tamamladık. Bu yönde Altay'da da içinde bulunduğumuz süreçlerin ardından yeni gelişmeleri birlikte yaşıyor olacağız." diye konuştu.