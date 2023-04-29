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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik paylaşım

"Parlamentoda sizlerin temsiline ağırlık verecek, taleplerinizin karşılanmasını temin edeceğiz, yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanıyacağız, mobil cihazların Türkiye'de kayıtsız kullanım sürelerini 180 güne çıkartacağız"- "Türkiye'ye getirdiğiniz araçların tekrar girişi için, yurt dışında kalma şartını 30 güne düşüreceğiz, askerlik yapanların vatani görevlerinin Türkiye'de de tanınmasını sağlayacağız, yurt dışında yaşayan 10 bin gencimizi her yıl ülkemize getireceğiz"- "Sizlerle birlikte Türkiye'yiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşallah 'Güçlü Türkiye Güçlü Diaspora' şiarıyla beraber inşa edeceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2023 10:07, Son Güncelleme : 29 Nisan 2023 10:08
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanıyacaklarını, askerlik yapanların vatani görevlerinin Türkiye'de de tanınmasını sağlayacaklarını, yurt dışında yaşayan 10 bin genci her yıl Türkiye'ye getireceklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nı 'Güçlü Türkiye Güçlü Diaspora' şiarıyla beraber inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik paylaşım yaptı.

"Önceki iktidar sahipleri yıllarca sizleri görmezden geldi, sadece döviz ihtiyacı olduğunda sizi hatırladı. Biz ise her sıkıntınızda yanınızda olduk, pek çok sorununuzu çözdük, haklarınızı teslim ettik." açıklamasında bulunan Erdoğan, bundan sonra hayata geçirecekleri uygulamaları da aktardı.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için TOKİ vasıtasıyla özel konut projeleri üreteceklerini kaydeden Erdoğan, aile ataşeliklerinin ve gezici konsolosluk hizmetlerimizin sayısını artıracaklarını belirtti.

Yurt dışında yetişmiş nitelikli beyinlerin Türkiye'de istihdam edilmelerini sağlayacaklarını açıklayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Parlamentoda sizlerin temsiline ağırlık verecek, taleplerinizin karşılanmasını temin edeceğiz. Yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanıyacağız. Mobil cihazların Türkiye'de kayıtsız kullanım sürelerini sizler için 180 güne çıkartacağız. Türkiye'ye getirdiğiniz araçların tekrar girişi için, yurt dışında kalma şartını 30 güne düşüreceğiz. Askerlik yapanların ikili anlaşmalar çerçevesinde vatani görevlerinin Türkiye'de de tanınmasını sağlayacağız. Yurt dışında yaşayan 10 bin gencimizi her yıl ülkemize getireceğiz."

Türkiye'nin dünyadaki temsilcisi olarak gördükleri yurt dışında yaşayan vatandaşlara sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şu mesajı paylaştı:

"Biriz, iriyiz, diriyiz. Sizlerle birlikte Türkiye'yiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşallah 'Güçlü Türkiye Güçlü Diaspora' şiarıyla beraber inşa edeceğiz. Bunun için sizlerden sandıklara koşmanızı, 14 Mayıs'ta yine bir destan yazmanızı bekliyorum. Sen varsan Türkiye var."

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