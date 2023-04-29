Erdoğan, TEKNOFEST alanına uçakla iniş yaptı

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi. Erdoğan bugün, festival alanını ziyaret ederek standları gezecek.

Bugünkü programı kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile görüşecek olan Başkan Erdoğan, bu görüşmenin ardından İzmir'e geçecek.

Saat 15.30'da Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilecek AK Parti İzmir mitinginde vatandaşa hitap edecek.