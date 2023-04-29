Deprem nedeniyle naklini başka ile aldıran öğrencilerden 58 bin 597'si okuluna döndü

Özer, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Yaşadığımız deprem felaketi sonrasında nakillerini başka illere aldıran öğrencilerimizden okullarına dönenlerin sayısı 58 bin 597'ye yükseldi. Şehirlerimizdeki yaşam, çocuklarımızın okullarıyla buluşmasıyla, eğitimin iyileştirici gücüyle çok daha iyi hale geliyor." ifadelerini kullandı.

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