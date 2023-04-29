Türkiye'nin ilk uzay yocuları açıklandı
Türkiye'nin ilk uzay yocuları açıklandı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na fındık tepkisi: Hani suyu bedava yapacaktınız
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na fındık tepkisi: Hani suyu bedava yapacaktınız
Türkiye Kamu-Sen'den memura ek zam talebi
Türkiye Kamu-Sen'den memura ek zam talebi
'Bu yılki teknoloji bayramını önce İstanbul'da ardından da Ankara'da yapıyoruz'
'Bu yılki teknoloji bayramını önce İstanbul'da ardından da Ankara'da yapıyoruz'
Düğmeye basıldı...15 ilde FETÖ ve PKK operasyonunda 54 gözaltı
Düğmeye basıldı...15 ilde FETÖ ve PKK operasyonunda 54 gözaltı
Nisan ayında 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 33 bin 15 lira oldu
Nisan ayında 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 33 bin 15 lira oldu
Kasaplar ESK'den ucuz et talep ediyor
Kasaplar ESK'den ucuz et talep ediyor
Bakan Özer açıkladı: 10 ilde sınıfta kalma yok
Bakan Özer açıkladı: 10 ilde sınıfta kalma yok
Belediye Başkanı'nın rüşvetten 12 yıl hapsi istendi
Belediye Başkanı'nın rüşvetten 12 yıl hapsi istendi
Memleketine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı devletten
Memleketine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı devletten
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün TEKNOFEST'te olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün TEKNOFEST'te olacak
Arnavutluk Başbakanı, Erdoğan'ın Türkiye için olağanüstü bir iş yaptığını söyledi
Arnavutluk Başbakanı, Erdoğan'ın Türkiye için olağanüstü bir iş yaptığını söyledi
Bakan Bozdağ yanıtladı: Öcalan'la görüşme yapıldı mı?
Bakan Bozdağ yanıtladı: Öcalan'la görüşme yapıldı mı?
DenizBank'tan 'banka müdürü ünlü futbolcuları dolandırdı' iddiasına açıklama
DenizBank'tan 'banka müdürü ünlü futbolcuları dolandırdı' iddiasına açıklama
Togg'lar yola çıktı: 7 ilde ilk teslimatlar başladı
Togg'lar yola çıktı: 7 ilde ilk teslimatlar başladı
Bakan Nebati'den, Kılıçdaroğlu'nun 'şehit ailelerine ÖTV'siz araç' vaadine yanıt
Bakan Nebati'den, Kılıçdaroğlu'nun 'şehit ailelerine ÖTV'siz araç' vaadine yanıt
Tarım ve Orman Bakanlığı geçici işçileri kadroya alıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı geçici işçileri kadroya alıyor
İstanbul'dan Anadolu'ya tersine göç: En çok göç alan iller
İstanbul'dan Anadolu'ya tersine göç: En çok göç alan iller
Erdoğan: Büyük bir şahlanışın temellerini atıyoruz
Erdoğan: Büyük bir şahlanışın temellerini atıyoruz
Benzine 90 kuruş indirim geldi
Benzine 90 kuruş indirim geldi
Bakanlıktan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na ilişkin 'sinyalizasyon' açıklaması
Bakanlıktan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na ilişkin 'sinyalizasyon' açıklaması
MSB'nin 1115 sürekli işçi alımına ilişkin sınav sonuçları belli oldu
MSB'nin 1115 sürekli işçi alımına ilişkin sınav sonuçları belli oldu
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Bakan Kurum 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvuru sayısını açıkladı
Bakan Kurum 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvuru sayısını açıkladı
'Akademisyen maaşlarını ele alacağız'
'Akademisyen maaşlarını ele alacağız'
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan kamu işçisine zam açıklaması
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan kamu işçisine zam açıklaması
İstanbul'un seçmen sayısı 777 bin 428 kişi arttı
İstanbul'un seçmen sayısı 777 bin 428 kişi arttı
Araç muayenesinde e-rapor dönemi başlıyor
Araç muayenesinde e-rapor dönemi başlıyor
'Sözleşmeli 81 bin 108 sağlık personelinin kadroya geçişi tamamlandı'
'Sözleşmeli 81 bin 108 sağlık personelinin kadroya geçişi tamamlandı'
Başkent'te KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 5 gözaltı kararı
Başkent'te KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 5 gözaltı kararı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Türkiye'nin ilk uzay yocuları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'te Türkiye'nin uzay yolcularını açıkladı. İlk uzay yolcuları Tuva Cihangir Atasever ve Alper Gezeravcı oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2023 13:29, Son Güncelleme : 29 Nisan 2023 13:41
Yazdır
Türkiye'nin ilk uzay yocuları açıklandı

Milli Uzay Programı kapsamında Cumhuriyetin 100'üncü yılında uzaya gönderilecek Türk vatandaşı belli oldu. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzay yolcularını kamuoyuyla paylaştı.

2023 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilecek uzay yolculuğuyla ilgili konuşan Erdoğan, mayıs ayında başlattıkları süreçte 1 asil, 1 yedek olmak üzere 2 uzay yolcusunu belirlediklerini söyledi.

Uzay yolcusu olmak üzere başvuruda bulunan vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, uzay yolcusu olmaya hak kazanan kişileri de tebrik etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber