Türkiye'nin ilk uzay yocuları açıklandı

Milli Uzay Programı kapsamında Cumhuriyetin 100'üncü yılında uzaya gönderilecek Türk vatandaşı belli oldu. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzay yolcularını kamuoyuyla paylaştı.

2023 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilecek uzay yolculuğuyla ilgili konuşan Erdoğan, mayıs ayında başlattıkları süreçte 1 asil, 1 yedek olmak üzere 2 uzay yolcusunu belirlediklerini söyledi.

Uzay yolcusu olmak üzere başvuruda bulunan vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, uzay yolcusu olmaya hak kazanan kişileri de tebrik etti.