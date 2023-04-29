Ünlü basketbolcu Bryant Dunston Florya'da kaza yaptı!
Anadolu Efes'te forma giyen ünlü ABD'li oyuncu Bryant Dunston, Florya'da kaza geçirdi. Dunstan, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Nisan 2023 14:20, Son Güncelleme : 29 Nisan 2023 14:21
Anadolu Efes'te forma giyen ünlü ABD'li oyuncu Bryant Dunston, Florya'da kaza geçirdi. Dunstan, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre seyir halindeki tırın dorsesi geçide çarparak Bryant Dunston yönetimindeki aracın üzerine devrildi. Kazada, Anadolu Efes forması giyen ünlü basketçi Dunston yaralandı.
Dunston, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.