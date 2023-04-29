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İnşaat Malzemeleri Güncel Satış Fiyatları 2023

Türkiye genelinde inşaat malzemelerinde son aylarda fiyatlar da artış yaşanmadı. Özellikle demir, beton, kereste ytong, betopan, boya ve diğer ürünler için 2023 yılında fiyat dalgalanmaları yaşansa da, Ocak ayı ile Nisan ayı arasında dolar kurunun aynı seviyede seyretmesi nedeniyle bariz bir artış yaşanmadı.

Kaynak : MN Medya
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İnşaat Malzemeleri Güncel Satış Fiyatları 2023

İlandır

Türkiye genelinde inşaat malzemelerinde son aylarda fiyatlar da artış yaşanmadı. Özellikle demir, beton, kereste ytong, betopan, boya ve diğer ürünler için 2023 yılında fiyat dalgalanmaları yaşansa da, Ocak ayı ile Nisan ayı arasında dolar kurunun aynı seviyede seyretmesi nedeniyle bariz bir artış yaşanmadı.

İnşaat Demiri Fiyat Ortalamaları

İnşaatlarda kullanılan 8'lik, 10'luk, 12'lik demirler ortalama olarak kilogramı 17 TL civarında satılıyor. Demir satışında nakliye fiyatlara etki eden en önemli unsur. Ankara ilimizde 8mm inşaat demiri tonu 15900 TL ortalama fiyatla satılırken, İstanbul'da 16000 TL civarında satılışı yapılıyor. İzmir ilimizde ise 1 ton demir fiyatı ortalama 15,750 TL civarında alıcı buluyor.

Türkiye Geneli Beton Fiyatları

Türkiye genelinde inşaatlarda kullanılan beton fiyatları ortalama olarak 1500 TL bandında seyrediyor. Beton fiyatları betonun cinsine, nakliye mesafesine ve pompa kullanılıp kullanılmamasına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Türkiye genelinde ortalama olarak beton fiyatları şöyledir:

" C14 hazır beton: 1.500 TL

" C16 Beton: 1.550 TL

" C18 Betonu: 1.150 TL

" C20/25 Beton: 1.650 TL

" 1 m3 c25 beton: 1.650 TL

" C25*30 Beton: 1.700 TL

Kereste Fiyatlarında Artış

Özellikle geçen yıla nazaran inşaatlarda kullanılan kerestelerin fiyatları %80 civarında artış yaşandı. Nisan ayı itibariyle 1.sınıf çam kereste 5.000 TL, Kavak kereste metreküp fiyatı 4000 TL, 2.sınıf sınıf çam kereste 3.900 TL, 2. sınıf çam yuvarlak yapı odunları 3.900 TL, 2.sınıf Köknar beyaz çam kereste 3.600 TL, Köknar beyaz çam kereste 8.500 TL, Kayın kereste 4.500 TL, Meşe kereste 3.600 TL, ceviz kereste 6.000 TL fiyatla satılıyor. Güncel kereste fiyatlarını devletdestekli.com/insaat-kereste-fiyatlari/ web sitesinden güncel olarak takip edebilirsiniz.

Güncel Çimento Fiyatları

Dünya Çimento Birliği'ne (WCA) göre, 2023 yılında çimentoda küresel talep artmayacak, ancak maliyet artışları sebebiyle fiyatlar çift haneli yükselmeye devam edileceği açıklanmıştı. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında çimento fiyatlarında artış yaşandı. Nisan ayı itibariyle genel itibariyle 50 Kg torba çimento 100-120 TL, 50 Kg. beyaz çimento 225 TL civarında satılmaya devam ediyor.

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