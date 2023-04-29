Teniste çizgi hakemliği tarihe karışıyor

Avustralya Açık ve ABD Açık grand slam turnuvalarının da aralarında bulunduğu birçok organizasyonda uygulamaya sokulan teknoloji, 2025'ten itibaren ATP Turu'ndaki tüm maçlarda kullanılacak.

ATP'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, hem ana tablo hem de eleme müsabakalarında kullanılacak elektronik çizgi sistemiyle kararlar, kesinlik ve tutarlılık bakımından optimal düzeye gelecek.

Sistem, yeni tip corona virüs salgını sonrası tenis kortlarında yaygınlaşsa da grand slam turnuvalarının organizatörleri, ATP'den bağımsız karar alabiliyor.

Oyuncular, Wimbledon'daki hakem kararlarına şahin gözü sistemi aracılığıyla itiraz edebiliyor. Fransa Açık'ta (Roland Garros) ise sandalye hakemi, itiraz halinde korta girip topun izini inceliyor.