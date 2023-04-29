Eyüpsultan'da istinat duvarı çöktü, 5 bina tahliye edildi

Erdoğan: Nice sessiz devrimi hayata geçirdik
Erdoğan: Nice sessiz devrimi hayata geçirdik
Milli Muharip Uçak'a 1 Mayıs'ta isim verilecek
Milli Muharip Uçak'a 1 Mayıs'ta isim verilecek
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yurt dışına kayıtlı seçmenler oy vermeye başladı
Yurt dışına kayıtlı seçmenler oy vermeye başladı
Yarısı Bizden Kampanyasına rekor başvuru
Yarısı Bizden Kampanyasına rekor başvuru
Türkiye'nin ilk uzay yolcuları açıklandı
Türkiye'nin ilk uzay yolcuları açıklandı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na fındık tepkisi: Hani suyu bedava yapacaktınız
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na fındık tepkisi: Hani suyu bedava yapacaktınız
Türkiye Kamu-Sen'den memura ek zam talebi
Türkiye Kamu-Sen'den memura ek zam talebi
'Bu yılki teknoloji bayramını önce İstanbul'da ardından da Ankara'da yapıyoruz'
'Bu yılki teknoloji bayramını önce İstanbul'da ardından da Ankara'da yapıyoruz'
Düğmeye basıldı...15 ilde FETÖ ve PKK operasyonunda 54 gözaltı
Düğmeye basıldı...15 ilde FETÖ ve PKK operasyonunda 54 gözaltı
Nisan ayında 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 33 bin 15 lira oldu
Nisan ayında 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 33 bin 15 lira oldu
Kasaplar ESK'den ucuz et talep ediyor
Kasaplar ESK'den ucuz et talep ediyor
Bakan Özer açıkladı: 10 ilde sınıfta kalma yok
Bakan Özer açıkladı: 10 ilde sınıfta kalma yok
Belediye Başkanı'na rüşvetten 12 yıl hapsi istendi
Belediye Başkanı'na rüşvetten 12 yıl hapsi istendi
Memleketine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı devletten
Memleketine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı devletten
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün TEKNOFEST'te olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün TEKNOFEST'te olacak
Arnavutluk Başbakanı, Erdoğan'ın Türkiye için olağanüstü bir iş yaptığını söyledi
Arnavutluk Başbakanı, Erdoğan'ın Türkiye için olağanüstü bir iş yaptığını söyledi
Bakan Bozdağ yanıtladı: Öcalan'la görüşme yapıldı mı?
Bakan Bozdağ yanıtladı: Öcalan'la görüşme yapıldı mı?
DenizBank'tan 'banka müdürü ünlü futbolcuları dolandırdı' iddiasına açıklama
DenizBank'tan 'banka müdürü ünlü futbolcuları dolandırdı' iddiasına açıklama
Togg'lar yola çıktı: 7 ilde ilk teslimatlar başladı
Togg'lar yola çıktı: 7 ilde ilk teslimatlar başladı
Bakan Nebati'den, Kılıçdaroğlu'nun 'şehit ailelerine ÖTV'siz araç' vaadine yanıt
Bakan Nebati'den, Kılıçdaroğlu'nun 'şehit ailelerine ÖTV'siz araç' vaadine yanıt
Tarım ve Orman Bakanlığı geçici işçileri kadroya alıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı geçici işçileri kadroya alıyor
İstanbul'dan Anadolu'ya tersine göç: En çok göç alan iller
İstanbul'dan Anadolu'ya tersine göç: En çok göç alan iller
Erdoğan: Büyük bir şahlanışın temellerini atıyoruz
Erdoğan: Büyük bir şahlanışın temellerini atıyoruz
Benzine 90 kuruş indirim geldi
Benzine 90 kuruş indirim geldi
Bakanlıktan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na ilişkin 'sinyalizasyon' açıklaması
Bakanlıktan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na ilişkin 'sinyalizasyon' açıklaması
MSB'nin 1115 sürekli işçi alımına ilişkin sınav sonuçları belli oldu
MSB'nin 1115 sürekli işçi alımına ilişkin sınav sonuçları belli oldu
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Bakan Kurum 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvuru sayısını açıkladı
Bakan Kurum 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvuru sayısını açıkladı
'Akademisyen maaşlarını ele alacağız'
'Akademisyen maaşlarını ele alacağız'
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Eyüpsultan'da istinat duvarı çöktü, 5 bina tahliye edildi

İstanbul Eyüpsultan'da bir binanın istinat duvarı çöktü. Olayın ardından çevrede yıkılma riski taşıdığı tespit edilen 5 bina tahliye edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2023 19:08, Son Güncelleme : 29 Nisan 2023 19:10
Yazdır
Eyüpsultan'da istinat duvarı çöktü, 5 bina tahliye edildi

Dün akşam saatlerinde, Eyüpsultan İslambey Mahallesi'ndeki bir binanın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinlerine büyük korku yaşatan olayda ölü ya da yaralı olmazken, gerekli çalışmaların ardından duvarın çöktüğü yerdeki riskli binalar tahliye edilerek mühürlendi.

"DEPREM GİBİ BİR AFET OLDU"

Çöken istinat duvarının yanındaki evde yaşayan Mehmet Eker, "Dün gece deprem gibi bir afet oldu. AFAD geldi, zabıta, belediye, itfaiye geldi.

Akşamüzeriydi, namaz vaktiydi. Namazı bitirdim, başladı çatırdamaya. Daha dünden yarılmaya başlamıştı. Gürültüyle gelen bir sesti. Olduğu gibi yıkıldı. Binanın her tarafı hasar aldı. Ekipler akşam kontrol etti ve buradaki bazı binaları tahliye ettiler, girilmesini yasakladılar, mühürlendi.

Ben 40 yıldır buradayım. Herkes binalarını müteahhide verirken ben vermedim. Mütevazı bir hayat yaşamaya çalıştım. İlk yapıldığından itibaren duvara tahliye borular koymadılar. Duvar çok inceydi, kolon koymadılar. Bu fazla gitmez dedim" dedi.

Yıllardır beslediği tavukların da duvarla birlikte aşağıya düştüğünü söyleyen Eker, "Yan binada sanırım kimse yoktu. Son iki katta varlardı. Herhalde diğerleri bayram için gitmişlerdi. Işıklar falan yanmıyordu.

Allah'tan bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Camlar, çerçeveler hep içeri girdi. Düşen bloklar ezdi, kırdı. Tavuklarıma kümes yapmıştım, kümes de uçtu aşağıya. Şu an tavuklar aşağıda, kurtarılmayı bekliyor. Şu anda mağduriyet yaşıyoruz. Yetkililerin bir an evvel gerekli çalışmaları yapmaları gerekiyor. Biz bunu bekliyoruz" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber