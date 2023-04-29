Sivasspor maçında sakatlanan Enner Valencia hastaneye kaldırıldı

Sarı-lacivertli takımda, Valencia'nın yerine 14. dakikada Diego Rossi oyuna dahil oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe'de rakip kaleci Ali Şaşal Vural ile çarpışan sarı-lacivertli futbolcu Eİnner Valencia, sakatlanarak oyundan çıktı.

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