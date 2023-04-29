Türkiye genelinde Togg servis noktaları belli oldu
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Türkiye genelindeki servis noktalarını paylaştı.
Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X, 7 ilde sipariş hakkı kazanan kullanıcılara teslim edilmek üzere yola çıktı.
Togg'un sosyal medya hesabından servis noktalarına ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Planlarımız doğrultusunda yılın başından itibaren servislerimizi hizmete almaya devam ediyoruz.
Bugün itibarıyla; 7 bölge, 23 şehir, 33 sabit, 8 mobil noktada kullanıcılarımıza kesintisiz, hızlı ve etkin bir servis deneyimi sunmak için hazırız."
Planlarımız doğrultusunda yılın başından itibaren servislerimizi hizmete almaya devam ediyoruz.Togg (@Togg2022) April 29, 2023
Bugün itibarıyla;
7 bölge
23 şehir
33 sabit / 8 mobil noktada
Kullanıcılarımıza kesintisiz, hızlı ve etkin bir servis deneyimi sunmak için hazırız. pic.twitter.com/VWst9ea5B7