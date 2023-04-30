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Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun TOKİ ile ilgili açıklamalarına yanıt

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOKİ'yle ilgili açıklamalarına ilişkin, "Kemal Bey'e şunu sormak lazım; Kemal Bey bu süreçte gerek genel başkanlığı sürecinde gerek onun öncesinde hiç TOKİ konutlarına gidip vatandaşımızla görüşmüş mü? İftiralarla bahanelerle algı üreterek vatandaşımızın aklını çelmeye çalışıyorlar." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2023 07:28, Son Güncelleme : 30 Nisan 2023 07:17
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Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun TOKİ ile ilgili açıklamalarına yanıt

Kurum, Haber Global'de canlı yayınlanan Müzakere programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Seçim öncesi sahadaki gözlemleri sorulan Kurum, gittikleri her yerde milletin teveccühünü, sevgisini ve güvenini hissettiklerini dile getirerek, 14 Mayıs'ta Türk demokrasi tarihine altın harflerle geçecek büyük bir demokrasi şölenini yaşayacaklarını ifade etti.

Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'nda başvurularda son rakamın sorulması üzerine Kurum, "Şu ana kadar 63 bin 600 binamız başvuru yaptı ve 367 bin bağımsız bölüm. Bu dörtle çarparsanız yaklaşık 1 milyon 200 binin üzerinde insana tekabül ediyor." bilgisini paylaştı.

Bahçelievler, Bağcılar, Avcılar, Fatih, Üsküdar, Maltepe, Kartal, Ataşehir ve Kadıköy'den yoğun bir başvuru olduğunu aktaran Kurum, en çok başvurunun ise yaklaşık 42 bin bağımsız bölümle Bahçelievler'den yapıldığını, bunu 22 bin 800 bağımsız bölümle Avcılar'ın takip ettiğini söyledi.

"Metrekare kaybı olacak mı?" sorusunu yanıtlarken Kurum, parsele ve vatandaşın talebine göre projeler çizeceklerini, 2+1 ve 3+1'lerin standart olduğunu, metrekare değişikliğine göre maliyetin artıp azalabileceğini, yine yarısını devletin karşılayacağını kaydetti.

- Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'nun TOKİ iddiasına tepki

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun TOKİ'yle ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine Kurum, "Kemal Bey'e şunu sormak lazım; Kemal Bey bu süreçte gerek genel başkanlığı sürecinde gerek onun öncesinde hiç TOKİ konutlarına gidip vatandaşımızla görüşmüş mü? İftiralarla bahanelerle algı üreterek vatandaşımızın aklını çelmeye çalışıyorlar." dedi.

TOKİ'nin 1984'te kurulduğunu ve 2002'ye kadar 18 yılda 143 bin bağımsız bölüm ürettiğini, 2002'den bu yana ise 1 milyon 200 bin konut ürettiğini aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Şimdi bize bir tane örnek gösterebilir mi? 'Bu sosyal konutlarda sırtı kalınlar oturuyor, zenginler oturuyor.' diyor. O yüzden mi 5 milyon alt gelir grubu vatandaşımız, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasına başvuruyor? O yüzden mi milletimizin afet bölgesinde 143 bin konutta burnu bile kanamadı. Orada oturanların sırtı kalın, niye biliyor musunuz? Arkalarında Recep Tayyip Erdoğan var. Hep algı ya. Sen örneğini yap, millete sun. İzmir'de yap, Ankara'da yap, İstanbul'da yap. Siz daha verdiğiniz sözlerini tutmuyorsunuz. Kusura bakmayın, sözlerinizi tutmadığınız bir yerde algı üretemezsiniz. Milleti yanlış yönlendiremezsiniz."

Bakan Kurum, "Siz ancak 15 Temmuz'da milletin canını ortaya koyarak verdiği mücadelede kaçarsınız, kahve yudumlayarak televizyon seyredersiniz. Ama hiç merak etmesinler, kahve içmeye çok vakitleri olacak. Artık o siyaset sahnesinden 14 Mayıs'ta silinecekler ve bol bol kahve yudumlayarak o algılarla bahanelerle olmadığını net bir şekilde görecekler." diye konuştu.

- "Türkiye'de son bir asırda yaşanan depremlerde 130 bin can yitirildi"

Türkiye'nin nüfusun yüzde 70'ten fazlasının da deprem bölgelerinde yaşadığını belirten Kurum, ülkede son bir asırda yaşanan depremlerde 130 bin canın yitirildiğini, bunun için hem İstanbul'u hem de ülkeyi dirençli hale getirmeleri gerektiğini vurguladı.

Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'nın farklı şehirlerde de yapılıp yapılmayacağı sorusunu da Kurum, "Şu an bizim tüm Türkiye'de devam eden 270 bin kentsel dönüşüm konutumuz var. Öyle bizim sözlerimiz muhalefetin sözlerine benzemez ama. Yani biz sözümüzü tutuyoruz, gidiyoruz. Orada acil öncelikli yerler nerelerse, oralardaki işlerden başlamak suretiyle dönüşümü yürütüyoruz. Şimdi yarısı bizden İstanbul için geçerli ama sonrasında biz 7 bölgemizde bu uygulamayı yapmayı planlıyoruz." şeklinde yanıtladı.

- İstanbul Finans Merkezi

Bakan Kurum, İstanbul Finans Merkezi'nin nasıl özelliklerinin bulunduğunun sorulması üzerine, şunları aktardı:

"Hepimizin böyle gururla bakacağı, övüneceği bir proje. Yaklaşık 1 milyon 300 metre kare ofis alanımız var burada. 100 bin metre kare ofislerde çalışan vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını gidereceği, bölgenin ihtiyacını gidereceği alışveriş alanları var. 2 bin 100 kişi kapasiteli kongre merkezimiz var. Anadolu Yakası'nda kongre merkezimiz yoktu. O zaman Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki buraya bir kongre merkezi yapalım. Projeyi hem Türk hem de dünyanın en iyi firmalarıyla planladık. İddia ediyorum ne Avrupa'da ne de Amerika'da bunun benzeri yok. Yani o kadar güzel, nitelikli bir proje oldu."

Buranın finansın kalbi olacağını aktaran Kurum, hem yerli hem yabancı finans kuruluşlarının burada yer alacağını söyledi.

Kurum, finans merkezinin altında 26 bin 500 araç kapasiteli otopark bulunduğunu kaydederek, "Metro istasyonunu projenin altına koyduk. Burada çalışan kardeşlerimiz herhangi bir yoğunluğa sebebiyet vermeyecek şekliyle ofisten aşağı inecekler. Eğer Büyükşehir Belediyesi metroyu bitirirse, bitmeyen bir metro da orada var." şeklinde konuştu.

"Onu da siz yapacaksınız galiba" sorusuna Kurum, "Yani yapmazlarsa biz yapmaya hazırız. Çekmeköy'ün metrosu bekliyor. Sancaktepe metrosunun açılan temelinin üstüne hafriyat doldurdular. Tuzla bekliyor, Esenyurt bekliyor. Yapmazlarsa bize yazsınlar. Sayın Cumhurbaşkanımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İstanbul'un, İstanbullu kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa yapar." yanıtını verdi.

- Deprem bölgesindeki son durum

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki son duruma ilişkin soruya da ekiplerin bir seferberlik anlayışında çalışmaları yürüttükleri yanıtını verdi.

Bütün ekiplerle ve ilgili kurumlarla 11 ildeki süreci yakından takip ettiklerini kaydeden Kurum, "İnşaat sürecin de planladığımız gibi 125 bin konuta geldik. Hem köy konutlarımız hem merkezde. Bir kısmını rezerv alanlarda yapacağız. Bir kısmını da şehrin merkezinde, şehrin dokusuna yapısına uygun bir şekilde yapacağız." diye konuştu.

Kurum, enkaz kaldırma sürecinde yüzde 80'lere geldiklerini, ağır hasarlı binaların da itiraz sürecinin tamamlanmasına müteakip enkazlarının kaldırılacağını, ardından da şehrin içinde o dokuya uygun yapıların inşaatlarının başlayacağını belirtti.

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