Vekil göçü başladı, odalar boşaltılıyor

TBMM'de 27'nci dönem, 14 Masıy seçimleri ile birlikte sona erecek. Milletvekillerinin yarısından fazlası listelere giremeyince, Meclis'te adeta bu sıralar 'Milletvekili göçü' yaşanmaya başladı.

Odalarını boşaltmaya başlayan milletvekilleri bir yandan da bundan sonraki hayatlarının planlarını yapıyor.

BAKANLIK BEKLEYENLER VAR

Yıllardır vekillik yapanlar "Alışmak zor olacak" diyor. Bir kısmının gözü yyeni kabinede ve bürokraside.

Bir de emeklilik hakkın kazanamayan vekiller var. Onların sigorta primlerini dört sene daha Meclis ödeyecek.

YÜCEL KAYAOĞLU

