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Ramazan öncesi başlamıştı: Beyaz ete 11'inci zam geliyor

Kırmızı etten vazgeçen vatandaş artık beyaz et de alamayacak. Ramazan öncesi başlayan beyaz ete zam furyasına pazartesi günü yenisi ekleniyor. Beyaz ete gelecek yüzde 20 zam 11'inci artış olacak.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 30 Nisan 2023 08:50, Son Güncelleme : 30 Nisan 2023 08:51
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Ramazan öncesi başlamıştı: Beyaz ete 11'inci zam geliyor

Beyaz ete 11'inci zam geliyor

Kırmızı etten vazgeçen vatandaş artık beyaz et de alamayacak. Ramazan öncesi başlayan beyaz ete zam furyasına pazartesi günü yenisi ekleniyor. Beyaz ete gelecek yüzde 20 zam 11'inci artış olacak.

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre; Ramazanın başlamasından dört gün önce başlayan beyaz et zamlarının 11'incisinin pazartesi gününden itibaren geçerli olacağını söyleyen kasaplar, art arda yapılan zamları vatandaşa anlatmakta güçlük çektiklerini söyledi. Aydın'daki kasaplar, alım gücü düşen vatandaşların yapılan zamlar-dan kendilerini sorumlu tuttuğunu belir-terek, "Vatandaş kırmızı et, balık alamıyor. Alabildiği tavuktu. Ona da sürekli zam yapılıyor" dedi.

Fiyatlara ilişkin bilgi veren esnaf şunları aktardı: "Ramazan başlarken kemikli bütün tavuğun kilogramı toptan 26 lira civarında satılırken, pazartesi günü 64 liradan satılacak. Mangal sezonu başladı, geçen yıl bu dönemde 25-30 lira olan kanat pazartesinden itibaren 140 lira olacak. Bugünlerde girdilere büyük zam yok, ama beyaz et sürekli artıyor. Bu zamları vatandaşa anlatamıyoruz."

TAVUK DA SOFRADAN ÇEKİLİR

Zamların can sıkmaya başladığını söyleyen kasap Mehmet Demirci, "Bir süre öncesine kadar 5-6 liraya satılan tavuk sırtı kemik, çorbalık tabir ettiğimiz ürün şu anda 25 lira. Pazartesiden itibaren bu ürün 35 lira. Daha bir süre öncesine kadar bütün piliç 35 liraya satılıyordu. Nasıl oluyor da kemik sırt 35 lira oluyor. Bu gidişe kimse dur demezse kanat 250 lira olur, tavuk bonfile 200 lira olur, incik 220-230 olur. Bütün tavuk 100-120 lira olur. Kırmızı etten sonra hiç kimse de tavuk yiyemez" diye konuştu.

Fiyatlar 200 liraya dayanır

Yüzde 20 zam yapıldığı takdirde tavuk eti çeşitlerinin bazılarında fiyatlar neredeyse 200 liraya dayanacak. Bilinen bir zincir markette mevcut fiyatlar üzerinden yaptığımız hesaplamaya göre, şu an 133.90 TL'den satılan tavuk kanatın kilogram fiyatının 160 liraya, 62.90 TL'den satılan bütün tavuğun kilogram fiyatının 75.48 TL'ye, 159.90 TL'den satılan tavuk but kilogram fiyatının 191.88 TL'ye, kilogram fiyatı 90.32 TL olan tavuk bonfilenin fiyatının 108.38 TL'ye çıkması bekleniyor.

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