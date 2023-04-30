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Şap hastalığı kısıtlaması kaldırıldı, et fiyatlarındaki yükseliş durdu

Türkiye'de şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan ticaretinin durmasıyla artan et fiyatlarındaki yükseliş, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından durdu. Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, "Fiyatların biran önce düşmesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2023 09:30, Son Güncelleme : 30 Nisan 2023 09:34
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Şap hastalığı kısıtlaması kaldırıldı, et fiyatlarındaki yükseliş durdu

Türkiye'nin farklı illerinde yaklaşık 2 aydır görülen SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık hayvanlarda görülen bu hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli önlemler aldı.

Alınan tedbirler istikametinde ithalat, ihracat ve kesim maksatlı sevkler dışındaki tüm hayvan hareketleri yasaklandı.

Hayvan pazarları açıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şap hastalığı nedeniyle hayvanların kesimi, ihracı, ithali ve hayvan hareketlerine getirilen kısıtlama ve yasakların, karantinası devam eden yerler dışında ve 3 kural çerçevesinde 28 Nisan 2023 tarihinden itibaren son bulduğunu açıkladı. Önlem maksatlı kapatılan hayvan pazarları ise açıldı.

Fiyatlar düşüşe geçecek

Hayvan pazarlarının kapalı olması nedeniyle yükselen et fiyatlarının ise önümüzdeki günlerde düşmesi bekleniyor. Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"Canlı hayvan pazarları kapalı olduğu için fiyatlar yükseldi"

Et fiyatlarının hastalık nedeniyle yükseldiğini anlatan Yağmur, "Şap hastalığından dolayı canlı hayvan giriş ve çıkışları olmadı. Canlı hayvan pazarları kapalı olduğu içinde fiyatlar yükseldi. Bakanlığa bizler başvuruda bulunduk ve bu taleplerimiz sonuçlandı. Aşısı vurulan hayvanların sevkiyatı artık açıldı. Yüksek fiyatları da biz bakanlığa bildirdik ve onlarda gerekli önlemleri alacağını belirtti. Salı gününden itibaren Et ve Süt Kurumu bulunan illerimizde tüm kasaplarımız et alabilecek" diye konuştu.

Hem esnafımıza hem de vatandaşlarımıza ucuz eti ulaştırmak için elimizden gelen tüm gayretleri gösteriyoruz. Vatandaşlar yakında ucuz et yemeye başlayacak. Ancak bunda da ilçe ilçe fark edecek. Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde kiralar daha ucuz olduğu için buralarda et fiyatlarındaki düşüş gözle görülecek. Şap hastalığı nedeniyle fiyatlar yüksek tutuldu. Ancak kısıtlamalar kaldırıldı, fiyatların biran önce düşmesini bekliyoruz" dedi.

"Vatandaşımıza ucuz et yedirmek istiyoruz"

Şehmus Oğuz ise vatandaşlara ucuz et yedirmek istediklerini belirterek, "Şap hastalığı bitti. İlimize daha fazla canlı hayvan gelmeye başlayacak. Böylece et fiyatları düşecek. Bizler vatandaşımıza ucuz et yedirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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