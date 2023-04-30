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Fatih Altaylı'nın 'Akkuyu maliyeti' tespiti doğru mu?

Fatih Altaylı Akkuyu Nükleer Enerji Santralinde üretilecek elektriğin fiyatının Devlete satış maliyetinin çok yüksek olacağını belirtti. Hacettepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi Onur Çağdaş Artantaş yaptığı paylaşımda bu tespitin doğru olmadığını, Türkiye'de üretilen elektrik tüketim bedelinin sübvanse edildiğine dikkat çekti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Nisan 2023 11:45, Son Güncelleme : 30 Nisan 2023 11:52
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Fatih Altaylı'nın 'Akkuyu maliyeti' tespiti doğru mu?

Fatih Altaylı, Habertürk'teki yazısında Akkuyu Nükleer Enerji Santralinde üretilecek elektriğin maliyetinin yüksek olacağını belirtti.

Fatih Altaylı yazısında şöyle dedi.:

"Türkiye'de elektriğe ödediğimiz para belli. Evlerde en düşük kademe 1.47 TL. İşyerlerinde 2.30 TL.
Peki Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin ürettiği elektriği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne satış bedeli ne? En düşük 12.35 cent, en yüksek 15.33 cent.
Yani en düşük fiyattan bu enerji Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bugünkü kurdan 2.59 TL'ye, en yüksek fiyattan ise 3.21 TL'ye malolacak.
Yani santral çıkış maliyeti, bugün sizin evde dağıtım bedeli dahil kullandığınız enerjiden daha pahalı."

Fatih Altaylı'nın bu tespiti, Türkiye'de üretilen elektrik tüketim bedelinin sübvanse edildiğin göz ardı ediyor.

Hacettepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi Onur Çağdaş Artantaş yaptığı paylaşımda "Türkiye'de elektrik tüketiminin sübvanse edildiğini ve baz yük maliyeti kavramını bilmeyince böyle oluyor. Kendisinin bunlardan anlaması beklenmez ama bir enerji uzmanını çağırıp yarım saat konuştursa durum açıklığa kavuşur. Ki Akkuyu'nun garantili üretimi dört reaktörde toplam %50. Diğer %50 serbest piyasada fiyatlanacak. Normal şartlarda ortalama maliyet garantinin altına iner." dedi.

Artantaş ayrıca, Akkuyu'nun sorunlu yanları olduğunu ancak fiyat garantisinin bunlardan biri olmadığını söyledi. Artantaş "Teknoloji transferi ve denetim eksikliği, ana sözleşmenin ve dolayısıyla uzun vadeli yan yükümlülüklerin bilinmemesi gibi konular sorgulanabilir. Ama para konuşmak daha kolay muhtemelen." dedi.

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