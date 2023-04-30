Pencereden kavgayı izleyen kişi, polisin havaya ateş açması sonucu yaralandı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, gece saatlerinde Şehremini Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgaya karışan şahısların, birbirlerine ve çevreye zarar verdikleri ihbarı üzerine olay yerine güvenlik görevlilerinin sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kavgayı sona erdirmek üzere müdahale eden görevliler tarafından havaya uyarı ateşi açılmış, bu sırada ikametinin penceresinden olayı izleyen mahalle sakinlerinden O.A, kurşun isabeti sonucunda yaralanmıştır. Alınan ilk bilgilere göre, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevki sağlanan vatandaşımızın hayati tehlikesinin bulunduğu anlaşılmıştır. Yapılan müdahale neticesinde, kavgaya karışan 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."

- "Oğlumu kanlar içerisinde gördüm"

Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren 26 yaşındaki yaralı Osman Ataman'ın babası Mehmet Ataman, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, evli ve bir kız çocuğu bulunan oğlu ile aynı apartmanda oturduklarını söyledi.

Gürültü üzerine uyandığını ve olayı zili çalan polislerden öğrendiğini anlatan Ataman,"Oğlumu kanlar içerisinde gördüm. Dışarıdaki kavgayı seyrediyormuş. O arada polisler havaya sıkmış, mermi oğlumun kafasına giriyor. Polisler mermi kovanlarını topladı. Adli ekipler eve gelip mermi çekirdeğini poşete koyup götürdü." ifadelerini kullandı.

Oğlunun 4,5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındığını belirten Ataman, doktorların durumunun kritik olduğunu bildirdiğini kaydetti.

Olayın yaşandığı bölgede oturanlar da bölgedeki alkollü mekanlarda müşteriler arasında ve bazı zamanlarda da mahalle sakinleriyle yaşanan kavgalardan duydukları şikayeti dile getirdi.