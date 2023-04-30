Bakan Kurum paylaştı: Erdoğan'ın masasındaki son anket

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere kilitlenirken, siyasi partiler de sahada yaptırdıkları anketleri zaman zaman kamuoyuyla paylaşıyor. AK Parti'nin masasındaki son anketi ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, katıldığı bir canlı yayında açıkladı.

"ERDOĞAN'IN OYU EN AZ YÜZDE 51 GÖRÜNÜYOR"



Bakan Kurum'a 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için AK Parti'nin ne kadar oy alacağı soruldu. Bakan Kurum konuya ilişkin, "Şu anda Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 51 ve üzeri görünüyor. İlk turda bitireceğiz. 14 Mayıs'ta milletimiz iradesini Cumhur İttifakı'ndan ve Cumhurbaşkanımızdan yana kullanacaktır." ifadelerini kullandı.