Diyarbakır'da dolu ve fırtına: Yollar beyaza büründü

Diyarbakır'da yarım saat süren dolu yağışı, trafik akışını yavaşlattı.

Cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.



Doluya dışarıda yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığındı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle de bir iş yerinin tentesi uçtu. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.