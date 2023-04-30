TGS Ankara Şube yeni yönetimi seçildi
Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şube seçimi yapıldı. Yeni yönetim kurulu şube yönetiminde dört yıl görev alacak.
Haber Giriş : 30 Nisan 2023 18:20, Son Güncelleme : 30 Nisan 2023 18:21
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şubesi Olağan Genel Kurulu TÜRK- İş Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Bir önceki dönem yönetiminin faaliyetlerinin okunmasının ardından oylamaya geçildi.
Tek liste ile girilen TGS Ankara Şube yeni yönetim seçimiyle dört yıl görev alacak isimler netleşti. Seçimi gazeteciler Burçin Özgür Gerçek, Mahir Bağış, Serkan Alan, Sinan Tartanoğlu ve Şenay Bilik Yıldırım'ın yönetim kurulunu oluşturduğu liste kazandı