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Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: 5 yıl içinde 300 milyar dolar gelecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu, mitingde katılımcılara hitap ediyor. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, " 5 yıl içinde 300 milyar dolar gelecek. Bunları yatırım için kullanacağız." diye konuştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2023 18:46, Son Güncelleme : 30 Nisan 2023 18:55
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Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: 5 yıl içinde 300 milyar dolar gelecek

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"21. yüzyılda Türkiye'nin büyümeye ve kalkınmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin dünya ile rekabet etmeye ihtiyacı var. Biz bunu gerçekleştireceğiz. Hiç endişelenmeyin. Biz bir şampiyonlar ligi kurduk.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında demokrasimizi şahlandıracağız.

Sizden tek isteğim sandığa gidin ve oyun kullanın. Millet İttifakı'na oy isteyin. Söz veriyor musunuz?

Ben de size söz veriyorum. Bu ülkeye baharı ve kardeşliği getireceğim. Çiftçiyi toprakla barıştıracağım. O üretecek hepimiz kazanacağız.

300 MİLYAR DOLAR AÇIKLAMASI

İstanbul nüfusu 5 yıl içinde 2,5 milyon azalacak. 5 yıl içinde 300 milyar dolar gelecek. Bunları yatırım için kullanacağız. Ayrıca onların yurtdışında kaçırdığı 418 milyar dolar var. Bu parayı getireceğiz.

Soruyor parayı nasıl getireceksiniz diye? Hiçbir ülke başka bir ülkenin soyulmasına izin vermez. Bu parayı geri getireceğiz.

Onlar yandaşları için çalışıyor. Bay Kemal vatandaşları için çalışır. Gençler tekrar soruyorum. Türkiye'ye demokrasiyi getirecek misiniz?

Dışarıdan arpa alıyoruz, dışarıdan et alıyoruz. Bizim çiftçimiz bunları üretemez mi? Ama onlar bizim çiftçimizin yoksul olmasını istiyorlar.

Benim saraylarda gözüm yok. Mustafa Kemal'in mütevazi Çankaya'sına gideceğiz. Sarayda 5-6 yerden aylık alanlar var. Onları kapının önüne koyacağım.

Bir şey daha iklim değişikliği nedeniyle Akdeniz Havzası giderek ısınıyor, orman yangınları artıyor. Beyefendinin 16 tane uçağı var. Bu uçakları satıp yangın söndürme uçağı alacağız.

Her şey çok güzel olacak. İnanın hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. İnanın beşli çetelere çalışmayacağız. Bu güzel ülkeye huzuru gideceğiz."

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