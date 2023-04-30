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İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince Dezenformasyon Bülteni'nin 65. sayısı yayımlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2023 19:05, Son Güncelleme : 30 Nisan 2023 19:06
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İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Bültende, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "Ankara-Sivas YHT hattı açıldı. Ancak hattın 70 kilometrelik bölümünde sinyalizasyon yok. Raylar oturmadığı için kaza riski var" iddialarının doğru olmadığı belirtildi.

Hattın başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar, son seviye Emniyet Bütünlük Düzeyinde Sinyalizasyon Sisteminin (SIL-4) mevcut olduğu ifade edilen bültende, sistemin çalışır ve işler vaziyette olduğu bildirildi.

Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi'nin altyapı, üstyapı ve elektromekanik sistemlerinin tamamının dünyadaki benzer hızlı tren hatlarında olduğu gibi uluslararası sertifikasyon kuruluşlarınca belgelendirildiğinin altı çizilen bültende, tüm hat için Sinyalizasyon Güvenlik Durum Raporu'nun olumlu sonuçlandığı kaydedildi.

Bültende, hatta gerçekleştirilmesi gereken deneme seferlerinin tamamlanarak ticari işletmeye açıldığı aktarıldı.

"BOTAŞ, resmi kurum araçları ile Kapalıçarşı'dan döviz alım işlemi gerçekleştirdi" iddiasının da doğru olmadığı belirtilen bültende, "BOTAŞ'ın, Kapalıçarşı'da herhangi bir döviz alım satım işlemi bulunmamaktadır. Ayrıca iddiaya konu görüntülerdeki kişilerin BOTAŞ ile herhangi bir ilgileri bulunmadığı açıklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"Şehit yakınları ÖTV ödemiyor"

"Şehit aileleri araç alırken Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödüyor" iddiasının da doğru olmadığı kaydedilen bültende, 4760 sayılı ÖTV Kanunu'nda 2016'da yapılan değişiklikle, şehit eşi veya çocuklarının, şehidin eş ve çocuğunun bulunmaması halinde ise anne veya babasının, ÖTV ödemeksizin araç alabilmelerine imkan sağlandığı, şehit yakınlarının bu düzenlemeden yararlandığı hatırlatıldı.

Bazı basın yayın organları ve sosyal medyadaki "Göç İdaresi Başkanlığına bağlı Yabancı İletişim Merkezi'nde kaçak Suriyeli, Afgan, Pakistanlı çalıştırılıyor" iddiasının da doğru olmadığı aktarılan bültende, "Başkanlığa bağlı Yabancılar İletişim Merkezinde (YİMER) görev yapan tüm personel, 4857 sayılı İş Kanunu, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa uygun olarak istihdam edilmektedir." bilgisine yer verildi.

"Millet İttifakı'na yasak iddiası manipülasyondur"

Bültende, FETÖ'nün sosyal medyadaki kara propaganda hesapları tarafından ortaya atılan, "16 kentte Millet İttifakı yasağı getirdiler. YSK 16 ilde CHP ve İYİ Parti'nin listeleriyle seçime girmesine yasak getirmiş." şeklindeki iddiaların, kamuoyunu provoke etme amaçlı, asılsız iddialar olduğu kaydedildi.

YSK'nin Millet İttifakı'nın seçim listeleriyle ilgili böyle bir yasağının söz konusu olmadığının altı çizilen bültende, şunlar ifade edildi:

"CHP ve İYİ Parti'nin YSK'ya yaptığı başvuruda, 'Millet İttifakı protokolünün kabulü sonrasında toplam 16 ilin 9'unda CHP'nin, 7 ilde ise İYİ Parti'nin tek başına seçime gireceği' hatırlatılarak, 'partilerden birinin tek başına seçime girdiği yerlerde parti logosu üstünde ittifak isminin yer alması' talep edilmiştir. YSK, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, Millet İttifakı'ndaki partilerden birinin tek başına seçime girdiği yerlerde, parti logosu üstünde ittifak isminin yer alması talebini reddetmiştir. Kararla ilgili, 'Millet İttifakı'na yasak' iddiası manipülasyondur."

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