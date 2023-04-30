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Milletvekili adayı Kurum açıkladı: İstanbul'da 66 bin binamız başvuru yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Murat Kurum, "Bugün itibarıyla İstanbul'umuzda 379 bin bağımsız bölüm için şimdiden 66 bin binamız başvuru yaptı." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2023 21:58, Son Güncelleme : 30 Nisan 2023 23:09
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Milletvekili adayı Kurum açıkladı: İstanbul'da 66 bin binamız başvuru yaptı

AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı olan Kurum, Pendik Belediyesi ev sahipliğinde Erzurumlular Konfederasyonunca ilçedeki bir otelde düzenlenen "Erzurumlular Buluşması"nda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan 125 bin konutun inşa çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

İlk konutları Kahramanmaraş ve Gaziantep'te teslim ettiklerini hatırlatan Kurum, ilk etapta, bir yıl içerisinde 319 bin, toplamda ise 650 bin konut inşa edeceklerini dile getirdi.

Her türlü afete karşı dirençli hale getirmek için canla başla çalıştıkları İstanbul'un her noktasına da eser kazandırdıklarını dile getiren Kurum, kentin her sokağına hizmet götürdüklerini ifade etti.

Kentsel dönüşüm çalışmaları

Bakan Kurum, 2012'de "Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm" diyerek, Gaziosmanpaşa'da ilk kazmayı vurduklarına işaret etti.

Şimdi de "İstanbul'da 1,5 milyon konutluk büyük dönüşüm" ve "Yarısı bizden" dediklerine dikkati çeken Kurum, 500 bini Anadolu Yakası'nda, 500 bini Avrupa Yakası'nda olmak üzere 2 rezerv alanı belirlediklerini, kalan 500 bin konutu da yerinde ve vatandaşların rızası çerçevesinde dönüştürüp, kentteki 1,5 milyon riskli konutu yenileyeceklerini anlattı.

Birinci yılda 200 bini yerinde, 100 bin konutu da rezerv alanda olmak üzere 300 bin konutu hızlıca inşa edeceklerini aktaran Kurum, maliyetin yarısını devletin karşılayacağını, kalan tutarı da 2+1 daireler için vatandaşların aylık 5 bin 625 liradan başlayan taksitle 10 yılda ödeyeceklerini bildirdi.

Bakan Kurum, "Bugün itibarıyla İstanbul'umuzda 379 bin bağımsız bölüm için şimdiden 66 bin binamız başvuru yaptı. Pendik'te de 1723 binamız bu kapsamda başvurusunu yaptı. İnşallah hep beraber 1 ay içerisinde 1,5 milyon konutluk başvuruyu alacak, 5 yıl içerisinde bu dönüşümü vatandaşlarımızla el ele bitireceğiz." diye konuştu.

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