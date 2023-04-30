Derbide perdeyi Icardı açtı, Aboubakar kapattı: 3-1
Beşiktaş, Dolmabahçe'de lider Galatasaray'ı ağırladı. Galatasaray 20'de Icardi'yle öne geçti. Ev sahibi 35'te Saiss, 58'de ise Hadziahmetovic'le karşılık verdi, 90+4'te Aboubakar skoru belirledi: 3-1.
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk etti.
Vodafone Park'ta başlayan derbiyi Ali Şansalan yönetti.
Beşiktaş; Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Redmond, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Aboubakar ilk 11'iyle sahaya çıktı.
Galatasaray ise Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi kadrosunu tercih etti.
İLK GOL GALATARASAY'DAN
Derbide ilk gol 20. dakikada Icardi'den geldi: 0-1.
35'te Beşiktaş Saiss'le eşitliği yakaladı.
İlk yarı 1-1 tamamlandı.
58'de Hadziahmetovic'in golüyle Beşiktaş öne geçti: 2-1.
90+4'te Aboubakar skoru belirledi: 3-1.
Süper Lig'de 70 puanda kalan lider Galatasaray ile ikinci Fenerbahçe arasındaki puan farkı 3'e indi. Üçüncü sıradaki Beşiktaş ise puanını 65'e çıkardı.