Derbide perdeyi Icardı açtı, Aboubakar kapattı: 3-1

Süper Lig'de 70 puanda kalan lider Galatasaray ile ikinci Fenerbahçe arasındaki puan farkı 3'e indi. Üçüncü sıradaki Beşiktaş ise puanını 65'e çıkardı.

Galatasaray ise Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi kadrosunu tercih etti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net