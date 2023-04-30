Kılıçdaroğlu'ndan 1 Mayıs videosu

Twitter hesabından paylaştığı videoda emekçilere seslenen Kılıçdaroğlu "Tek bir iş kaldı, bu beceriksizleri göndermek" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin çalışma odasından yeni bir video yayınladı.

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