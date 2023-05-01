1 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Memur-Sen Genel Merkezi'nde Memur-Sen Genel Kurulu'na, TUSAŞ'ta HÜR-JET, Milli Muharip Uçak ve ANKA -3 Töreni'ne, İstanbul'da TEKNOFEST Kapanış Programı'na katılacak.

(Ankara/12.00-14.00/İstanbul/16.40)

3-Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak, Bartın ve Manisa'da miting düzenleyecek.

(Zonguldak/12.00/Bartın/14.00/Manisa/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Bekir Bozdağ, AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açılışına katılacak.

(Şanlıurfa/15.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Murat Kurum, Kartal'da Doğulu ve Güneydoğulu vatandaşlar ile kahvaltı programına, Çavuşoğlu Sanayi Sitesi esnafıyla ve Yunus Emre Mahallesi sakinleri ile toplantıya katılacak, Kartal'da halka seslenecek, Zeytinburnu'nda Abdi İpekçi Spor Kompleksi TOKİ şantiyesindeki işçilerle akşam yemeğinde bir araya gelecek.

(İstanbul/11.00-13.00-14.00-15.30-17.30)

3- Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da yerel basınla buluşacak, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, L1 Laboratuvarı, Dr. Gönül Peçen-Dr. Ahmet Peçen 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve ambulans helikopter iniş alanı açılışlarına katılacak.

(Antalya/10.00/13.30/15.00/18.00)

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'da sivil toplum kuruluşları ile kahvaltıda buluşacak.

(İstanbul/09.30)

5- Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, Akkuş AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapacak, Akkuş, Çaybaşı, İkizce AK Parti ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek, esnafla bir araya gelecek.

(Ordu/11.30-16.45)

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Esenyurt'ta Doğu ve Güneydoğu derneklerinin organize ettiği hemşehri buluşmasına katılacak.

(İstanbul/20.00)

7-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin il başkanlığını, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığını ve Öz-Sağlık İş şubesini ziyaret edecek, sanayiciler ve esnafla bir araya gelecek.

(Tekirdağ/13.00-16.00)

8- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim koordinasyon merkezi açılışına katılacak, mitingde vatandaşlara hitap edecek.

(Nevşehir/12.00/Mersin/15.00)

9- Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, basın toplantısı düzenleyecek, Bayram Yeri Meydanı'nda halk ile buluşacak, Türk Ocağı Denizli Şubesi'ni ziyaret edecek.

(Denizli/09.00-13.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl Gençlik Merkezi, MODEF İnegöl Mobilya Fuarı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Mutfak Akademi ve Kestel Belediyesi Toplu açılış törenleri ile Ertuğrul Bey Meydanı Açılış Töreni ve AK Parti İl Teşkilatı İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.

(Bursa/10.00-21.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı, AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayı Vahit Kirişci, Toprak Mahsulleri Ofisi Başmüdürlük ve Afşin Seçim Ofisi açılışlarına, Muhtarlar, Mahalle Başkanları, Sandık Kurulları ve Teşkilat Toplantısı ile Gençlik Buluşmasına katılacak.

(Kahramanmaraş/11.00/17.00/18.00/19.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, Ortahisar önceki dönem ve mevcut dönem teşkilat kahvaltısına, Güney Çevre Yolu Temel Atma Töreni'ne, Akçaabat sivil toplum kuruluşları ile istişare toplantısına ve Akçaabat Yaylacık Mahallesi seçim irtibat ofisi açılışına katılacak.

(Trabzon/10.00/13.00/15.00/17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında, yurt dışında sandık kurulan temsilciliklerde oy verme işlemi devam ediyor.

GÜNCEL

1- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

- Bazı meslek birlikleri ve sendikalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Maltepe Miting Alanı'nda kutlayacak

(İstanbul/11.00)

- HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan Kahramanmaraş'ta, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay Adana'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere katılacak.

(Kahramanmaraş/10.00/Adana/11.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kışlahan Çarşısı'nda turizm çalışanlarıyla bir araya gelecek.

(Antalya/11.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası İstanbulspor-Bitexen Giresunspor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'in 27. haftasında Bahçeşehir Koleji-Manisa Büyükşehir Belediyespor mücadelesi yapılacak.

(İstanbul/19.00)