Erdoğan: MİT, Suriye'de DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'yi etkisiz hale getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Türk, ATV Avrupa, Euro D, Euro Star, Kanal 7 Avrupa ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

(Sağlık durumu) Gayet iyiyim. Zaten o günden sonra ben meydanlarda programlarımı yaptım. Bunlardan en önemlisi Ankara programıydı.

Durmadan ara vermeden yol devam ettik. Oralar bizim bir yerde enerji kaynağımız oluyor.

3 milyon 300 bin yurtdışı seçmen statüsüne sahip vatandaşımız var. Yurtdışında 4 bin 469 sandık kurulacak. Bu işlem yurtdışı temsilciklerinde 9 Mayıs'ta son bulacak. Gümrük kapılarında ise Mayıs'ta son bulacak. Vatandaşlarımın oy kullanma haklarını süratle giderecek ve vatandaşlarımız oylarını kullanabilecekler.

Bize ilk yöneltilen soru yurtdışındaki vatandaşlarımızdan, "Biz ne zaman oy kullanma hakkına sahip olacağız?" Ben de hiç merak etmeyin bu hakkını süratle sağlayacağız dedim. Diğer hükümetler sadece döviz ihtiyacı olduğunda yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı hatırladılar. Biz ise onlara oy kullanma hakkını verdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİT, DEAŞ'ın sözde liderini etkisiz hale getirdi

YSK gerekli altyapılarını bu konuda tamamladı. Türkiye'de sandık güvenliği için ne yapılıyorsa yurt dışında da yapılıyor. Her gün oylar çuvallara koyularak mühürleniyor ve büyük elçiliklere gönderilerek 6 ayrı kilitli bir odaya koyuluyor. Bu kilidin anahtarları temsilcilerde bulunuyor. Biri olmadan kapı kesinlikle açılamıyor. Muhalefet ise işi garantiye almak için 'sandık güvenliği diyor. Sizin de temsilcileriniz var, eşeği sağlam kazığa bağlayın da bunları demeyin.

"14 Mayıs'ta inşallah yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum"

Seçimlere katılım oranı bir yılda yüzde 36'lara daha sonra yüzde 40'lara ulaştı. 2018 seçiminde bu oran yüzde 50'leri aştı. Son 21 yılda oy kullanmanın yanında daha önce hayal edilemeyen pek çok adım attık. Teknolojinin imkanlarını kullanarak vatandaşlarımın işlemlerini elektronik ortamda kolaylaştırdık.

Pasaport harçlarını yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için yarı yarıya indirdik. Türkiye'ye gelen vatandaşların araçlarını ülkemizde kullanabilme sınırlarını 2 yıla çıkardık. Muhalefet yurtdışı ile ilgili bugüne kadar ne yaptı. Biz birçok adımları attık. Vatandaşlarımız 177 merkez ile 46 gümrük kapısından oylarını kullanabilecek.

Son 21 yılda daha önce hayal dahi edilemeyen birçok adım attık. Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızın araçlarını sınırlar içerisinde kullanabilme sürelerini 2 yıla çıkardık.

Sandığı artık vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. 14 Mayıs'ta inşallah yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum.

Depremin yaraları sarılıyor

Azerbaycan '1000 kalıcı konut yapmak istiyorum' dedi. Dün de onun temellerini attık. Dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımız yardıma koştular. Biz bu yapılanları asla unutmayacağız. Yaralarımızı da beraberce saracağız.

AFAD'ımız Kızılay'ımız bu süre içinde yoğun bir çalışma içinde oldular. Arama kurtarma ekipleri ile çok iyi bir diyaloğun içinde oldular. Tabi ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum.

14 tane köy evini sahiplerine teslim ettik. Bizim için önemli olan süratle buralarda kalıcı konutların yapılması. Hatay'da demir çelikten bir hastane yapımı var. Bunları da 3-6 ay arasında bu hastaneleri de bitirerek insanımıza kazandıracağız.

Türkiye'nin gücü arttıkça vatandaşımızın itibarı da artıyor. Vatandaşlarımdan ellerindeki gücü en iyi şekilde kullanmalarını istirham ediyorum. 14 Mayıs bu bakımdan büyük önem arz ediyor.

Muhalefet bizim insanımızı tanımıyor. Muhalefet, hükümetin başarılarını gören hiç kimseden hazzetmiyor. Bu zihniyeti milletimizin vicdanına havale ediyoruz.

Şu anda meydanların dili ile konuşursak farklı bir tablo var. Meydanların dili derseniz hamdolsun 14 Mayıs gümbür gümbür zafere gidiyoruz. Bunlara da baktığımız zaman hamdolsun lehte bir havayı anketlerde de görüyoruz.

Depremden dolayı anket yapmak zorlaştı. Anketlerde de lehte bir tablo görüyoruz. Saha şu ana diğerlerinde böyle bir tablo yok. Saha da biz varız diyor arkadaşlarımız. Bu seçimde tabii biz farklı bir atak yaptık. Hepsini sahaya sürdük, aday yaptık. 17 18 tane bakan şu an arazide. Onlar Bay Bay Kemal gibi palavra atmıyorlar, yapılmış olanı konuşuyorlar. Giresun'da fındığa 4 dolara verecekmiş. Aman Allah'ım ne yalanlar.

Muhalefete tepki

Bu tür yalanlarını biliyoruz da şimdi İzmir'de diyor ki daha iyi bir İzmir, Ankara, İstanbul diyor. Ben buradan yurt dışındaki kardeşlerime sesleniyorum. 4 yıldır İstanbul'u Ankara'yı siz yönetiyorsunuz daha iyi bir İstanbul'a getirebildiniz mi? Daha iyi bir Ankara getirebildiniz mi? Bunlar çöp, çukur... Ben görevi bunlardan aldığımda İstanbul çöptü. Ben bunlardan aldığımda Haliç'in dibindeki çamuru naklettik. Şu anda orada çocuk parkı var. Bununla kalmadık hemen Haliç'in kıyısında Haliç Kongre Merkezi'nin temelini attık.

Bunlar kültür sanattan bahsediyor ya ne kültür sanatı ya kültür sanatı da biz yaptık. Aynı durum şimdi İzmir'de var. Körfez kokudan geçilmiyor. Ankara'da havalimanı var. Melih Bey'in döneminde yapıldı, yolu belediye yaptı. Ankara havalimanına kavuştu. İzmir'de havalimanı yoktu. Adnan Menderes havalimanın yaptık. İstanbul-İzmir arası 7 buçuk saatti 3 buçuk saatte indirdik. İyi bir İzmir diyorsan iyi bir İzmir'i biz yaptık. Sağ olsun burada Binali Yıldırım'ın da çok etkisi var. Sen ne yaptın de. Benim yurtdışındaki vatandaşımın bunları bilmesi lazım.

Geçenlerde HDP'den bir temsilci konuşma yapıyor diyor ki; "Biz Diyanet İşleri Başkanlığını kapatacağız" neymiş... Yeni bir başkanlık kuracaklarmış. AK Parti'nin iktidar, Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu bir ülkede kesinlikle böyle bir şeyi yapmaları mümkün değil, bunlara biz gereken cevabı veririz. Bu ülke tamamiyle yüzde 99'u müslüman olan bir ülke. Devletimiz vatandaşımızın arkasındadır.

Avrupa'daki ırkçı saldırılar

Almanya'daki İslam düşmanlığı ayrımcılık, Batı'da kanser gibi yayılıyor. Batı bunla yüzleşme cesaretini henüz gösteremiyor. Almanya'da 8 vatandaşımın hayatını kaybettiği NSU olayında iç rahatlatıcı bir karar çıkmadı.

Tabii bunların biz takipçisi olacağız. Mahkemelerde takip edeceğiz, gerekirse uluslararası mahkemelere götürecek, tazminat almaya çalışacağız. Yurtdışında Kuran'ı Kerim' e yönelik saldırılar attı. Bunları takip edeceğiz. Diyanet işleri Başkanlığı bir dayanışma topluluğu oluşturdu.

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

Büyük ve güçlü Türkiye vatandaşları için gurur kaynağıdır. Terör örgütlerini sindirdik. Bu mücadele Avrupa'nın güvenliğine de katkı sağlıyor ama bunun farkında değiller. PKK/PYD ile sonuç alıcı mücadele eden tek ülke biziz NATO içerisinde.

MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el- Kureyşi'yi uzun süredir takip ediyordu. Bu şahıs dün Suriye'de etkisiz hale getirildi. Terör örgütleri ile mücadelemiz ayrım yapmadan devam ediyor. ABD yapınca dünya konuşuyor. MİT bizim dönemizde uluslararası mücadele yön bir teşkilat haline gelmiştir. Teşkilatımız ayrıca Amerikan ve Rus istihbarat teşkilatlarının görüşme yapacağı bir düzeye gelmiştir.

Eskiden bir Türkevi vardı biz bunu yeterli görmedik, BM'nin karşısına yeni bir Türk evi yaptık. Esir takasında da olan Ukrayna ve Rusya lideriler ile olan olumlu havamız Tahıl koridorunda da iyi çalıştırdık, çalıştırmaya devam ediyoruz.

Kamuda yurt dışında doğup büyüyen gençlerimizin istihdamını artıracağız. Yurt dışında yetişmiş nitelikli beyinlerin ülkemizde istihdamını sağlayacağız.