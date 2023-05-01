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Bursa'da devrilen tur otobüsündeki ikisi öğrenci 3 kişi öldü, 44 kişi yaralandı

Vali Canbolat:- "Genel durum itibarıyla hastaneye sevki yapılan çocuklarımızın durumu iyi gözüküyor. Bir, iki öğrencinin genel durumunun ağır olabileceği değerlendiriliyor"DETAYLAR VE VALİNİN KAZA YERİNDEKİ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2023 07:22, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2023 07:31
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Bursa'da devrilen tur otobüsündeki ikisi öğrenci 3 kişi öldü, 44 kişi yaralandı

Bursa'da, öğrencileri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı.

Çanakkale'den Ankara'ya gittiği öğrenilen 06 BFV 850 plakalı, Metropol Turizm'e ait tur otobüsü, İnegöl ilçesi Şehitler mevkisinde, bariyere çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile iki öğrenci hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

Ambulanslarla hastanelere sevk edilen yaralıların çoğunluğunun ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın ardından bölgeye ekiplerin hızlıca ulaştığını belirterek, "Ankara Etimesgut Cenk Yakın Ortaokulu öğrencilerini taşıyan tur otobüsünün bariyere çarparak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 3 kişi yaşamını yitirdi." dedi.

- Vali Canbolat kaza yerinde incelemelerde bulundu

Olay yerindeki incelemesinin ardından da açıklamalarda bulunan Canbolat, Ankara Etimesgut ilçesindeki ortaokul öğrencilerini taşıyan 6 otobüsün gezi amacıyla Çanakkale'ye gittiğini söyledi.

Gezi dönüşü söz konusu mevkide, otobüslerden birinin kaza yaptığını anlatan Canbolat, "Otobüste 47 kişi var. Bunların 3'ü öğretmen, ikisi sürücü, bir kısmı öğrenci, 6'sı da öğretmen çocuğu. Şu ana kadarki tespitlerimizde sürücü ve 2 öğrenci maalesef hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Kaza nedeniyle çok üzgün olduğunu, yaralıların hastanelere sevk edildiğini aktaran Canbolat, şunları kaydetti:

"Genel durum itibarıyla hastaneye sevki yapılan çocuklarımızın durumu iyi gözüküyor. Bir, iki öğrencinin genel durumunun ağır olabileceği değerlendiriliyor. Tam ağır diyemeyiz. Hastanelerimizde gerekli müdahalelerimizi yapıyoruz. Burada da enkazı kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. AFAD, jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerimizin tamamı buradalar. Büyük geçmiş olsun. Çocukları vefat edenler ile sürücünün ailesine başsağlığı, yaralılarımıza ve çocuklarımıza acil şifa diliyorum."

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