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Sakarya Meydan Muharebesi'nde Tatlıkuyu çatışmasında şehit olan 250 neferin mezarı bulundu

Sakarya Meydan Muharebesi sonrası nehir kıyısında düşmanla çatışma sonucu şehit olan 5. Kafkas Tümeni 13. Alay mensuplarının 102 yıldır kayıp olan mezarlarına ulaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2023 07:31, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2023 07:32
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Sakarya Meydan Muharebesi'nde Tatlıkuyu çatışmasında şehit olan 250 neferin mezarı bulundu

Polatlı ilçesi Sakarya Nehri yakınındaki Tatlıkuyu Mahallesi'nde şehitlerin mezarlarının bulunduğu alana şahide taşı konulması ve Türk bayrağı dikilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, protokol konuşmaları gerçekleştirildi.

Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak, yakın tarihin dönüm noktasının Sakarya Meydan Muharebesi olduğunu, son yıllarda bu tarihi değerin tanıtımı için önemli çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da bölgede yaptıkları çalışmalar neticesinde 4 binin üzerinde yeni şehit mezarı bulduklarını dile getirdi.

Yıldızkaya, şunları kaydetti:

"Buraların yeniden düzenlenmesi ve Türk tarihine yeniden katılması içinde hep beraber gayret gösteriyoruz. Bu değere hak ettiğini vermek ve Sakarya ruhunu yeni kuşaklara, yeni nesillere, gençlere anlatmak için de var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Bu şehitliğin bulunmasında gayret gösteren Süleyman Duman kardeşimize de teşekkür ediyorum. Destek verenlere de teşekkür ediyorum. Polatlı'da bulunan bu tarihi değerleri bundan sonra da elimizdeki imkanlarının tamamını kullanarak ayağa kaldırmaya onu bütün ülkemize tanıtmaya elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Tatlıkuyu Mahallesi'nde şehit mezarlarını bulan emekli astsubay Süleyman Duman da Sakarya Meydan Muharebesi sonrası 16 Eylül 1921 tarihinde gerçekleşen çatışmalar ile şehit mezarlarının bulunması için 15 yıl süren çalışmalar hakkında bilgi verdi. Duman, "Geçiş harekatı esnasında 250 civarı bir şehidin olduğu resmi olarak belli. Bu şehitlerimizin 99 tanesinin isimlerini net olarak tespit ettik." İfadelerini kullandı.

Törende açış konuşmasını gerçekleştiren Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Koordinatörü Kadim Koç ise 2015 yılında merkezlerinin kurulmasının ardından yaklaşık 4 bin şehidin mezarına ulaştıklarını söyledi. Koç, Tarihi Milli Parklar Müdürlüğüyle çalıştıklarını, bölgede Kurtuluş Savaşı'ndan kalan şehit mezarlarının bulunması için yerel halktan destek beklediklerini dile getirdi.

Protokol konuşmalarının ardından şehit mezarlarına bayrak dikildi ve şahide taşı yerine konuldu.

Törene ilçe protokolü, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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