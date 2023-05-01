Yurt dışında sandığa akın var: Oy kullananların sayısı dört günde 500 bini aştı
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için yurt dışı ve gümrüklerde oy verme işlemi 27 Nisan'da başlamıştı. Yoğun katılımın gerçekleştiği oy verme işlemlerinde dört günde sayı 500 bini aştı.
Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 01 Mayıs 2023 08:00, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2023 08:12
AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, "Yurtdışı seçmenlerimizin oy verme süreci devam ediyor, 4 günde oy kullanan sayısı 500 bini geçti" dedi.
Özel, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurtdışı seçmenlerimizin oy verme süreci devam ediyor, 4 günde oy kullanan sayısı 500 bini geçti. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.