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HDP'li Gergerlioğlu'na mahalleliden sert tepki: Polis karakoluna sığındılar

Yaklaşan seçimler öncesi esnaf ziyaretinde bulunan HDP Kocaeli Milletvekili Adayı Ömer Faruk Gergerlioğlu ve beraberindeki heyet mahallelinin sert tepkisiyle karşılaştı. Temaslarını yarıda bırakmak zorunda kalan heyet polis karakoluna sığındı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 01 Mayıs 2023 08:20, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2023 08:21
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HDP'li Gergerlioğlu'na mahalleliden sert tepki: Polis karakoluna sığındılar

Seçimlere Yeşil Sol Partisi çatısı altında girecek HDP'nin Kocaeli Milletvekili ve adayı Ömer Faruk Gergerliğioğlu Kuruçeşme'de esnaf ziyareti yapmak istedi.

Bu sırada Gergerlioğlu ve beraberindekileri gören mahalleli izin vermeyeceklerini söyleyerek tepki gösterdi. Yeşil Sol Partili heyete sert çıkan mahalleli, "Dinlemeyin teröristleri. Bu mahallede konuşamazsınız. Sırtını PKK'ya dayayanlar, arkanızda kim var açıklayın. Bu mahalleyi size bırakmayız. Dün kurşun attıkları polisin arkasına sığındılar" diye bağırdı.

Tepki gören heyet Kuruçeşme Polis Merkezi'ne sığındı. Grup uzun süre karakolun önünde beklerken, olay yerine takviye kuvvetler de çağrıldı.

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